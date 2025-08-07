Eylülde yayımlanacak iOS 26, AirPods modellerinin şarj kutularına da yenilikler getirecek. Artık şarj durumunu 3 farklı renk aracılığıyla öğrenebileceksiniz.

Apple, son yılların en büyük iPhone güncellemelerinden olacak iOS 26’yı yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güncelleme, muhtemelen eylül ortasında iPhone 17 tanıtımından 1-2 hafta sonra gelecek. Tabii ki güncelleme yalnızca iPhone’lar değil, şirketin kulaklıkları AirPods’lara da belli yenilikler getirecek.

Gelen bilgilere göre iOS 26 güncellemesi, AirPods şarj kutusunun ışıklandırmasında değişiklikler yapacak. Artık kullanıcılar, kutunun üzerinde yanan renge göre şarj durumunu anlayabilecek.

Her renk farklı bir şarj durumunu gösterecek

İlk olarak Minimal Nerd isimli kullanıcı tarafından X’ten paylaşılan bir gönderiyle fark edilen bu özellik, farklı farklı renklere göre şarj durumunu öğrenebileceğimizi gösteriyor. Renkler; yeşil, sarı ve turuncu olarak karşımıza çıkacakmış. Her biri kullanıcıya farklı bir bilgi verecek:

Turuncu : Kutuyu şarj edin.

: Kutuyu şarj edin. Sarı : Şarj oluyor.

: Şarj oluyor. Yeşil: Şarj oldu.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere bu renkler 3 farklı durumu bildirecek. Eğer sarı ile turuncu ayırt edilebilir olursa gerçekten yararlı bir özellik olacağını söyleyebiliriz. Böylece kullanıcılar, direkt kutu üzerinden kolayca AirPods şarj kutusunun şarj durumunu öğrenebilecekler.

iOS 26’nın AirPods’ların şarjıyla ilgili getireceği tek yenilik bu değil. Güncelleme, iPhone’unuza AirPods’unuzu ne zaman şarj etmeniz gerektiğini, şarjın tamamlandığı gibi şeyleri gösteren yeni bildirimler de getirecek.