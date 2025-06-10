iOS 26 ile iPhone'larda birçok küçük ama dikkat çeken yenilik sunuluyor. Mesajlaşmadan kameraya kadar pek çok alanda değişiklik yapıldı. Apple 20 küçük sistem değişikliğiyle geliyor. Alarm, pil ve ses ayarlarına dair yeni seçenekler dikkat çekiyor. Günlük kullanımı kolaylaştıracak detaylar sistem geneline yayılmış durumda.

Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone’lara birçok küçük ama işe yarar yenilik getiriyor. Tanıtımda genelde büyük özellikler ön plandaydı, ancak arka planda kalan ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek ufak dokunuşlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

iOS 26, yılın sonuna doğru tüm kullanıcılarla buluşacak. Bu sürümde sadece büyük yenilikler değil, sistemin farklı köşelerine serpiştirilmiş küçük ama işe yarayan dokunuşlar da dikkat çekiyor. Mesajlaşmadan kameraya, ses ayarlarından pil kullanımına kadar birçok alanda hayatı kolaylaştıracak yeni detaylar geliyor. Biz de iOS 26 ile iPhone’lara gelecek ama pek fazla dile getirilmeyen 20 küçük yeniliği bir araya getirdik. İşte gelmesi beklenen yenilikler!

iOS 26 ile gelen küçük değişiklikler

Ana ekran çubuğu: Uygulamalar açıldığında kısa süre görünen kaydırma çubuğu, artık çoğu uygulamada otomatik olarak kayboluyor.

Uygulamalar açıldığında kısa süre görünen kaydırma çubuğu, artık çoğu uygulamada otomatik olarak kayboluyor. Uydu üzerinden hava durumu : İnternet bağlantısı olmadığında bile uydu bağlantısıyla hava durumu bilgilerine erişim sağlanabilecek.

: İnternet bağlantısı olmadığında bile uydu bağlantısıyla hava durumu bilgilerine erişim sağlanabilecek. Alarm : Alarm erteleme süresi artık kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

: Alarm erteleme süresi artık kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. Kamera : Lensin kirli olduğu durumlarda iPhone kullanıcıyı uyararak temizlik önerisinde bulunabiliyor.

: Lensin kirli olduğu durumlarda iPhone kullanıcıyı uyararak temizlik önerisinde bulunabiliyor. Ses özelliği: Sesle yazarken kullanıcılar artık kelimeleri harf harf söyleyerek yazdırabiliyor.

Sesle yazarken kullanıcılar artık kelimeleri harf harf söyleyerek yazdırabiliyor. Mesajlar: Mesaj balonundaki metnin yalnızca istenen kısmı seçilip kopyalanabiliyor.

Mesaj balonundaki metnin yalnızca istenen kısmı seçilip kopyalanabiliyor. Grup sohbetleri: Grup mesajlarında yazma göstergeleri ve bilinmeyen kişiler için kişi ekleme düğmesi sunuluyor.

Grup mesajlarında yazma göstergeleri ve bilinmeyen kişiler için kişi ekleme düğmesi sunuluyor. Mesaj filtreleme: Bilinmeyen göndericiler filtrelendiğinde; acil, kişisel, işlem veya promosyon mesajları ayrı ayrı sınıflandırılabiliyor.

Bilinmeyen göndericiler filtrelendiğinde; acil, kişisel, işlem veya promosyon mesajları ayrı ayrı sınıflandırılabiliyor. Engellenen kişiler: Ayarlar menüsündeki Gizlilik ve Güvenlik bölümünden engellenmiş kişiler görüntülenebiliyor.

Ayarlar menüsündeki Gizlilik ve Güvenlik bölümünden engellenmiş kişiler görüntülenebiliyor. Otomatik doldurma: Cüzdan uygulamasından kayıtlı kart bilgileri görüntülenip düzenlenebiliyor.

Cüzdan uygulamasından kayıtlı kart bilgileri görüntülenip düzenlenebiliyor. Hatırlatıcılar : Denetim Merkezi'ne yeni bir Hatırlatıcılar düğmesi ekleniyor.

: Denetim Merkezi'ne yeni bir Hatırlatıcılar düğmesi ekleniyor. Notlar : Notlar uygulamasındaki içerikler Markdown formatında dışa aktarılabiliyor.

: Notlar uygulamasındaki içerikler Markdown formatında dışa aktarılabiliyor. Apple Music: Çalma listeleri artık klasörlere ayrılarak organize edilebiliyor.

Çalma listeleri artık klasörlere ayrılarak organize edilebiliyor. Dosyalar : Alt klasörleri ön izleme ile açmadan görmek mümkün hale geliyor.

: Alt klasörleri ön izleme ile açmadan görmek mümkün hale geliyor. Gece modu: Ses ayarlarına yeni bir "Gece Modu" seçeneği ekleniyor.

Ses ayarlarına yeni bir "Gece Modu" seçeneği ekleniyor. Mikrofon seçimi: Bluetooth mikrofon bağlandığında hangi mikrofonun kullanılacağı manuel olarak seçilebiliyor.

Bluetooth mikrofon bağlandığında hangi mikrofonun kullanılacağı manuel olarak seçilebiliyor. Pil kullanımı: Aygıtın gün içindeki yüksek pil tüketimi ve hangi uygulamaların ne kadar enerji harcadığı izlenebiliyor.

Aygıtın gün içindeki yüksek pil tüketimi ve hangi uygulamaların ne kadar enerji harcadığı izlenebiliyor. Stage Manager: iPadOS 26 ile birlikte, daha eski model iPad'lerde de pencere yönetim sistemi kullanılabilecek.

iPadOS 26 ile birlikte, daha eski model iPad'lerde de pencere yönetim sistemi kullanılabilecek. Şeffaflık efekti: Cam benzeri görünüm, erişilebilirlik ayarlarından kapatılabiliyor.

Cam benzeri görünüm, erişilebilirlik ayarlarından kapatılabiliyor. Arka plan sesleri: Uçak, yağmur, gece, ateş gibi yeni ortam sesleri seçilebiliyor.

iOS 26, büyük yeniliklerin yanında günlük kullanımı kolaylaştıracak birçok küçük detayla da geliyor. Şu an sadece geliştiricilerin erişebildiği sürüm, temmuz ayında herkese açık beta olarak yayımlanacak. Final sürümün ise eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte dağıtılması bekleniyor.