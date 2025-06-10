iOS 26 Duvar Kağıtları Yayınlandı [Hemen İndirebilirsiniz]

Yeni duyurulan iOS 26 güncellemesinin geliştirici betası da dün gelmişti. Bu betayla birlikte iOS 26'nın duvar kâğıtları da çıkış yaptı. Biz de bu duvar kâğıtlarınızı nasıl indireceğinizi anlatıyoruz.

Apple, herkesin beklediği WWDC 2025 lansmanını dün akşam resmen gerçekleştirdi. Tabii ki herkesin gözü etkinlikte iOS 26 güncellemesindeydi. Son yılların en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iOS 26’nın “Liquid Glass” ismi verilen yeni tasarım dili başta olmak üzere birçok yeni özellikle geleceği ifade edildi.

Tabii ki iOS 26’nın duyurulmasının ardından geliştirici betası da çıkış yaptı. Geliştirici betası da her zaman olduğu gibi iOS 26 sürümüne özel olarak tasarlanan yepyeni duvar kâğıtlarıyla geldi. Biz de iOS 26’yı beklemek istemeyenler için bu duvar kâğıtlarını paylaşalım dedik.

iOS 26 duvar kâğıtları

Yukarıdan ve hemen aşağıdan iOS 26 güncellemesine özel olarak tasarlanan yeni varsayılan duvar kâğıtlarını görebilirsiniz. Görselleri tam kalitesinde indirmenizi öneriyoruz. Bunun için direkt bu içerik üzerinden değil de buradaki ve buradaki bağlantıyı kullanarak indirmeniz çok daha iyi olacaktır. İndirmek için yapmanız gereken tek şey ise görsellerin üzerine basılı tutup indir seçeneğine basmanız.

İndirdikten sonra iPhone’unuzun Fotoğraflar uygulaması üzerinden bu görselleri duvar kâğıtlarınız olarak ayarlayabilirsiniz. Yeni duvar kâğıtlarının iOS 26’nın cam benzeri, daha parlak ve şeffaf yeni tasarım dili Liquid Glass’ten ilham aldığını ve koyu/açık versiyonlarla geldiğini görebiliyoruz. iOS 26 ile bilmeniz gereken her şeye aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 26 hakkında tüm bilmeniz gerekenler: