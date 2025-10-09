iOS 26'da Gizli Bir Özellik Bulundu: iPhone'da Yıllar Önce Yaptığınız Aramaları Görebiliyorsunuz

iOS 26'yla iPhone'ların Telefon uygulamasına çok işinize yarayacak gizli bir özellik eklendi. Rehberinizden bir kişiyle olan tüm arama geçmişini görebiliyorsunuz. Yıllar öncesini görmek bile mümkün.

Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan iOS 26 güncellemesi, iPhone tarihinin en büyük güncellemelerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Liquid Glass tasarım dili başta olmak üzere birçok yeniliğin telefonlara geldiğini görmüştük. Tabii ki herkesin bilmediği gizli özellikler de yeni sürümde mevcuttu.

Apple, iOS 26 ile Telefon uygulamasında da değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden biri de çoğu insanın haberi olmadığı “Arama Geçmişi” isimli özellik. Arama geçmişi, kişilerinizle olan geçmiş konuşmalarınızı görmenizi sağlıyor.

Yıllar öncesinin konuşmalarını görebiliyorsunuz

Direkt olarak Telefon uygulamasından kolayca kullanılabilen özellik, rehberinizdeki herhangi bir kişiyle olan görüşmelerin geçmişini size gösteriyor. En dikkat çekici olan kısmı ise yıllar öncesinin konuşmalarını bile görebilirsiniz. Ben kontrol ettiğimde 2018 yılına kadar olan konuşmalara ulaşılabildiğini gözlemledim.

Arama geçmişinde o kişiyle olan görüşmenizin detayları yer alıyor. Örneğin görüşmenin tarihi, kimin aradığı, cevapsız bir arama olup olmadığı ve arama süresi gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bir kişiyle en son ne zaman konuştuğunuz gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız kullanışlı olabilir.

iOS 26’da iPhone’ların Arama Geçmişi özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: iPhone’unuzdan “Telefon” uygulamasını açın. Adım #2: Kişilerinizden geçmişini görüntülemek istediğiniz kişiye girin. Adım #3: Son arama kısmının altında yer alan “Arama Geçmişi” bölümüne basın. Adım #4: Aşağıya kaydırarak o kişiyle olan tüm arama geçmişinizi görüntüleyin.