Apple, iOS 26'nın dördüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Bu beta sürümdeki en önemli değişiklik, Liquid Glass isimli yeni tasarım dilinin yeniden orijinaline yakın görünümde kullanıma sunulmuş olmasıydı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam iOS 26'nın dördüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Bu yeni sürüm, bazı yenilikleri beraberinde getirdi. Ancak bunların en önemlisi, WWDC 2025 etkinliklerinde duyurduğu "Liquid Glass" isimli yeni tasarım diliydi.

Liquid Glass, WWDC'den sonra çok büyük tartışmalarla gündem oldu. Pek çok kişi, bu yeni tasarım dilini çok karmaşık buldu ve genel olarak beğenilmedi. Hatta iOS 26'nın bir önceki geliştirici beta sürümünde Liquid Glass'ın büyük oranda kaldırıldığını gördük. İşte son beta sürüm, Apple'ın yeni tasarım dili konusunda kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Dördüncü beta sürümdeki Liquid Glass efekti böyle görünüyor:

Paylaşılan görüntüler, iOS 26'nın Liquid Glass için daha sade ve okunabilirliği artıran bir stil benimsemeye karar verdiğini gözler önüne seriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda gerçekten de daha okunabilir bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Liquid Glass'ın temeli diyebileceğimiz şeffaflık ise korunmaya devam ediyor.

Yenilenen Liquid Glass'ın nasıl göründüğünü ortaya koyan bir video:

Apple, Liquid Glass konusunda kararlı olsa da tüketiciler, henüz tam anlamıyla bu tasarım dilini benimseyemediler. Hatta iOS 26'nın dördüncü geliştirici beta sürümündeki Liquid Glass efektleri bile bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi. Buradan yola çıkarak, Apple'ın bu konuyla ilgili hâlâ uzunca bir yol kat etmesi gerektiğini söylemek mümkün. Bakalım sonbaharda kullanıma sunulacak iOS 26, iPhone sahiplerini memnun edebilecek mi...