Apple, geliştiriciler için iOS 26'nın dördüncü beta güncellemesini yayımladı. Peki yeni güncelleme ile ne gibi değişiklikler geldi?

Apple, geliştiriciler için iOS 26'nın dördüncü beta sürümünü yayımladı. Önceki betalardan sonra gelen bu yeni sürüm, genel deneyimi, kararlılığı ve pil ömrünü daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bu yeni betanın, herkese açık betadan önceki son güncelleme olduğu düşünülüyor.

Apple, arayüzde şeffaf cam benzeri (Liquid Glass) bir tasarım üzerinde çalışmaya devam ediyor ancak son beta güncellemesinde okunabilirliği artırmak için bazı yerlerde bu efekti azaltmıştı. Bu yeni güncellemede de benzer değişiklikler mevcut.

Liquid Glass tasarımında yeni düzenlemeler var

Yeni beta ayrıca iOS 26 ile gelen renkli duvar kâğıtlarını biraz daha düzenliyor. Karanlık modda yeni duvar kâğıtları artık daha belirgin görünüyor. Apple Haritalar’a da “İşe Gidiş Geliş Gecikmeleri” özelliği eklendi. Aslında bu özelliğin WWDC 2025’te tanıtıldığını görmüştük ancak iOS 26'ya daha yeni gelebildi.

Mesajlar uygulamasında da bazı değişiklikler var. Sohbetler için yeni arka planlar test edilmeye başlanmış durumda. Eğer Apple Intelligence destekli bir iPhone’unuz varsa Mesajlar uygulaması mesaj geçmişine göre anketler önerebilecek. Canlı Çeviri özelliği de artık Mesajlar, Telefon ve FaceTime’da kullanılabiliyor.

iOS 26 Beta 4 vs Beta 3

Peki siz iOS 26'nın herkese açık betası yayımlandığında geçmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.