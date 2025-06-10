Apple, dün akşam duyurduğu iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünü yayımladı. Apple hesabı geliştirici modunda olan kullanıcılar, an itibarıyla iOS 26'yı deneyimleyebiliyorlar. Peki iOS 26 beta sürümü nasıl yüklenir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği WWDC 2025 etkinliklerinde iOS 26'yı resmen tanıttı. Şirketin yeni işletim sistemi, iPhone 17 lansmanı ile tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak bunu beklemek istemeyen kullanıcılar, iOS 26'nın yayımlanan ilk geliştirici beta sürümünü an itibarıyla deneyimleyebiliyorlar.

Apple, WWDC 2025 etkinliklerinde açıkladığı gibi iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünü resmî olarak yayımladı. Apple geliştirici hesabına sahip olan kullanıcılar, bu beta sürümü indirerek, iOS 26'daki yeniliklere herkesten önce ulaşabilecekler.

iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir?

Adım #1: Apple Geliştirici Hesabı programına kaydolun.

Apple Geliştirici Hesabı programına kaydolun. Adım #2: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Geliştirici Modu seçeneğini aktif edin.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Geliştirici Modu seçeneğini aktif edin. Adım #3: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri seçeneklerine ulaşın.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri seçeneklerine ulaşın. Adım #4: iOS 26 Developer Beta seçeneğine dokunun ve geri gelin.

iOS 26 Developer Beta seçeneğine dokunun ve geri gelin. Adım #5: "iOS 26 Developer Beta" altında yer alan "İndir ve Yükle" seçeneğine dokunun.

Yukarıdaki işlemler, iOS 26 ilk geliştirici beta sürümünün ne kadar kolay bir şekilde yüklenebileceğini gözler önüne seriyor. Ancak burada önemli bir detay var. Sıradan Apple hesapları ile bu işlemleri yapmanız hiçbir işe yaramayacaktır. Kullanmakta olduğunuz Apple hesabını mutlaka geliştirici hesabına dönüştürmelisiniz. Bunun yıllık bedelinin 99 dolar olduğunu hatırlatalım. Dönüşüm işlemleri için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

iOS 26'yı test etmeden önce bilmeniz gerekenler

Hangi firma tarafından yayımlanmış olursa olsun, tüm beta sürümlerde ciddi hatalar olabilir. Ayrıca test aşamasındaki özellikler, düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Pil tüketimi artabilir ve yaşanacak yazılımsal sorunlar nedeniyle verileriniz kaybolabilir. Bundan kaynaklı olarak beta sürümü yüklemeden önce iPhone'unuzun yedeğini almayı unutmayın. Sorunlarla uğraşmak size göre değilse beta sürümlerden uzak durmaya bakın.

Peki iOS 26 hangi iPhone'larda kullanılabiliyor?