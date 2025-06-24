Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone'lardaki alarm tasarımını değiştiriyor ve yeni tasarım kuvvetle muhtemel uyuya kalmanıza neden olacak.

Apple, iOS 26'nın beta sürümünde alarm ekranını yeniledi. Yeni tasarımla birlikte artık ekran daha sade, zaman göstergesi daha büyük ve en önemlisi, "Durdur" ile "Ertele" düğmeleri çok daha net ve büyük bir şekilde ekranda yer alıyor. Tabii bu iyi bir şey mi bilemedik... Kişiden kişiye değişir diyelim.

Alarm çaldığında artık altta yan yana duran iki büyük seçenek göreceksiniz. Bunlar alışılagelmiş seçenekler olan Durdur ve Ertele olacak. Tabii bu durum, daha önce çözüldüğü sanılan bir problemi de tekrar gündeme getiriyor. Uykulu uykulu yanlışlıkla "Durdur"a bastığımız günler geri geliyor olabilir.

iOS 26 yeni Alarm ekranı:

Apple'da bir dönem çalışan eski mühendis Jack Fields, şirketin bu konuyla ilgili geçmişte detaylı testler yaptığını söylüyor. Zamanında geliştirilen özel bir uygulama, kullanıcıların parmaklarını uykulu hâlde ekrana tam olarak nereye dokunduklarını kaydetmiş.

Sonuç tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere Durdur ve Ertele seçenekleri aynı boyda ve yan yana olunca insanlar %30 oranla daha fazla yanlış tuşa basıyor. Bu yüzden eski tasarımda Ertele büyük, Durdur ise küçüktü. Böylece Durdur’a basmak için gerçekten uyanık olmanız gerekiyordu.

Yeni tasarım ise ilginç bir şekilde bu anlayışa ters düşüyor. Fields, "Bu kadar büyük bir Durdur seçeneği biraz garip. Hangi yeni verilere göre bu kararı aldılar merak ediyorum." diyor. Tabii yine de hatırlatalım, iOS 26 hâlâ beta sürümde. Yani kararlı sürüm gelene kadar çok fazla değişiklik görebiliriz.