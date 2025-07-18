Apple’ın iOS 26 ile sunduğu Liquid Glass tasarımı, şimdi benzer bir formda Samsung kullanıcılarının da erişimine açıldı. Samsung, Theme Park uygulaması üzerinden cam efektine benzeyen yeni bir tasarım seçeneğini kullanıma sundu. Kullanıcılar, simge ve bildirim görünümlerini bu yeni efektle birlikte diledikleri gibi özelleştirebiliyor.

Samsung, Apple’ın iOS 26 ile dikkat çeken Liquid Glass tasarımına benzer cam efektini artık Galaxy telefonlara da getirdi. Theme Park uygulaması üzerinden kullanılabilen bu yeni özellik sayesinde, telefonunuzun simge ve bildirim tasarımlarını kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Üstelik kullanmak için ekstra bir güncelleme beklemenize de gerek yok.

Yeni özellik, herhangi bir sistem güncellemesi gerektirmeden kullanılabiliyor. Samsung’un Theme Park uygulamasına gelen 1.1.01.23 güncellemesiyle birlikte toplam beş farklı simge efekti eklenmiş durumda.

Yeni cam efekti One UI 8 yüklü cihazlarda kullanılabiliyor

Basic, Film Grain, Duotone, Glass ve Gradient isimli bu efektler arasında en çok dikkat çeken ise cam efekti olarak geçen “Glass” seçeneği. Bu efektle birlikte simgelerin saydamlığını, parlaklığını ve renk tonlarını tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Cam efekti sadece Samsung uygulamalarını değil, telefondaki diğer uygulama simgelerini de kapsıyor. Üstelik sadece simgelerle sınırlı kalmıyor; bildirim alanı da yarı saydam bir görünüme kavuşuyor. Bu yeni efekt, Galaxy S25 serisi, Z Fold 7 ve One UI 8 kullanan diğer cihazlarda kullanılabiliyor.

Nasıl kullanılır?

Yeni cam efektini aktif etmek oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek birkaç dokunuşla bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

Theme Park uygulamasını açın.

“Tema Oluştur” seçeneğine dokunun.

“Simge” sekmesine gidin.

Açılan listeden “Glass (Cam)” efektini seçin.

Ekranda çıkan ayar çubuklarıyla simge saydamlığı, parlaklık ve renk gibi detayları dilediğiniz gibi ayarlayın.

Samsung’un getirdiği bu yeni cam efekti sayesinde telefonunuzun ana ekran görünümünü tamamen kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Özelliği kullanmak için yapmanız gereken ise oldukça basit: Galaxy Store üzerinden Theme Park uygulamasını güncellemek ya da APK dosyasını indirip manuel olarak yüklemek yeterli.