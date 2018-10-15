iOS'te Uygulama Klasörlerinin Adı Nasıl Gizlenir?

iPhone ya da iPad cihazınızı kullanırken estetik bir görüntü yaratmak adına bir şeyler deniyor olabilirsiniz.

Bunu, uygulamaları içinde barındırdığınız klasörler aracılığıyla yapmanız da mümkün sayılabilir. Mesela, klasörleri içinde bulunan uygulamaların kategorisi yerine daha eğlenceli mizahi şeylerle adlandırabilirsiniz. Ya da daha estetik olarak bu klasörün adını kaldırabilirsiniz. Şimdi size bunu nasıl yapacağınızdan bahsedelim.

İlk başta basit bir şey gibi gözüktüğü için "Bu ne ya?" gibi bir tepki vermiş olabilirsiniz. Ancak şimdi klasörlerden birini açın ve düzeltme kısmından klasörün adını silerek bitti bölümüne dokunun. Evet, gördüğünüz üzere klasörün ismi boş değil, eski isim geri döndü. Buraya 'boşluk' koyarsanız da yine aynı şey olacak. Apple bu konuda tüm kurnazlıkları düşünmüş ve önlem almış gibi gözüküyor. Hayır pardon, tümünü düşünmemiş.

Apple cihazınızda eğer boş bir klasör adı yaratmak istiyorsanız boş bir alanı kopyala - yapıştır işlemini uygulamanız gerekiyor. Ama hepsi olmaz.

[⠀] - İşaretler arasındaki boşluğu kopyalayın ve yapıştırın.

Eğer bu alan çalışmazsa, taktiğin yaratıcısı olan sitenin linkine buradan ulaşıp o alandaki boşluğu alabilirsiniz. Şimdi adını silmek istediğiniz klasöre gidin ve içindeki tüm karakterleri sildikten sonra kopyaladığınız boşluğu oraya yapıştırın. Bitti'ye dokunduktan sonra, artık boş bir isim alanına sahip olacaksınız.