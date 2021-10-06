Yeni iPad Mini 6, çıkışının üzerinden bir ay geçmeden donanımsal sorunları sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Sorunu yaşayan kullanıcılar ise iPad’lerin toplatılması gerektiğini düşünüyor.

Apple, 24 Eylül tarihinde satışa sunduğu iPad Mini’ye oldukça güveniyordu. 14 Eylül tarihinde Apple’ın en çok ön sipariş alan ürünlerinden birisi olmayı başaran iPad Mini, daha birinci ayını doldurmadan kullanıcıları tarafından âdeta topa tutuldu.

Reddit platformunda bir kullanıcının paylaştığı videonun ardından yüzlerce kullanıcı aynı sorunu yaşadığını ve iPad Mini 6’nın geri toplanması gerektiğini söyledi.

İşte yeni iPad'lerin ekranındaki o sorun;

Reddit’te Apple forumunda bir başlık açan kullanıcı, “iPad Mini 6 64GB Wi-Fi modelini yaklaşık 1 hafta önce aldım ve cihazda LCD ile alakalı sorun olduğunu gördüm, Yaşadığım sorun, güç tuşu sağ üstte olacak şekilde iPad’i yatay tuttuğumda ve ekranın herhangi bir yerine dokunduğumda ekranın sağ üst kısmında LCD’nin bozulmasıydı. iPad’i Apple servisine götürüp değişim talep ettim ancak maalesef ki bana verilen yeni iPad’de de aynı sorun vardı ancak yeni iPad’de durum daha kötüydü.” diyerek durumu diğer kullanıcılarla paylaştı.

Videoyu ve gönderiyi gören kullanıcılardan bazıları, kendi iPad’lerinde de aynı sorunun olduğunu ve Apple’ın iPad’leri değiştirmek yerine geri toplatması gerektiğini belirtti. Değişim yapmak için Apple Store’a giden başka bir kullanıcı ise Apple servis elemanının “iPad’lerin yakında toplatılabileceğini” söylediğini belirtti.

Yeni iPad Mini 6 her ne kadar çoğu iPad kullanıcısı için kullanımı en rahat ve en iyi iPad olsa da yaşanan bu sorunların pek çok kullanıcıyı iPad’lerden uzaklaştıracağı aşikâr.