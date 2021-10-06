Twitch’ten Hacklenme Olayı Hakkında İlk Açıklama Geldi

Twitch, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada bugün yaşanan hacklenme olayını doğruladı ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde internet alemi, günümüzün en popüler yayın platformu Twitch’in iliğine kadar hacklendiği bir olayla karşılaştı. 4chan’de bir kullanıcı, Twitch’in son dönemdeki tutumunu beğenmediğini öne sürerek paylaştığı 125 GB’lık dosyayla Twitch yayıncılarının son 3 yılda elde ettikleri tüm geliri ve henüz adını duymadığımız bir projenin de aralarında yer aldığı pek çok bilgiyi paylaştı.

Konu hakkında Twitch’ten yapılan açıklamaysa saatler sonra geldi. İnternetteki her medya kuruluşu Twitch’in haberlerini yaptıktan saatler sonra gelen açıklama, veri sızıntısını doğrudan onayladı. Twitch’in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

Twitch, hack olayını doğruladı:

“Bir sızıntının gerçekleştiğini doğrulayabiliriz. Ekiplerimiz bunun boyutunu anlamak için çalışıyor. Ek bilgiler mevcut olduğu anda topluluğa bildireceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz.”

Twitch’in yaptığı açıklama yalnızca sızıntıyı doğruladı ve çalışmaların yapıldığını gösterdi. Detayları belirten açıklamaların da önümüzdeki süreçte gelmesini bekliyoruz.

Twitch’in hacklenme olayıyla ilgili tüm bilgileri aşağıdan öğrenebilirsiniz: