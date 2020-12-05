Apple, iPhone 11'ler İçin Ekran Değişim Programı Başlattı

Teknoloji devi Apple, dokunmatik arızası yaşayan iPhone 11 modelleri için ücretsiz ekran değişim programı başlattığını duyurdu. Şirket, ilgili sorundan etkilenen cihazların Kasım 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında üretildiğini söylüyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11'lerin ekran modülündeki bir bileşenin arızalanması nedeniyle bazı cihazların ekranlarında dokunmatik sorunları yaşanabileceğinin belirlendiğini duyurdu.

Kasım 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen iPhone 11'lerin bu sorundan etkilenebileceğini belirten şirket, dokunmatikle ilgili problem yaşayan kullanıcıların akıllı telefon ekranlarının ücretsiz bir şekilde değiştirileceğini söylüyor.

Apple, iPhone 11 ekranlarını ücretsiz bir şekilde değiştirecek:

Kullanıcıların ekran değişim programından yararlanabilmesi için bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulmaları ya da Apple Store'da randevu ayarlamaları gerekiyor. Bu noktada herhangi bir servis işleminden önce ilgili iPhone incelenerek cihazın programa uygun olup olmadığı doğrulanacak.

Değişim programının yalnızca iPhone 11 için geçerli olduğunu ve diğer iPhone modellerinde herhangi bir sorun olmadığını belirten şirket, ekranda çatlak ya da kullanıcı hatasına bağlı olarak hasar meydana gelen modellerde sorunun çözülmesi için ek maliyet olabileceğinin altını çizdi.

Cihazların onarım için satın alındığı ülke ya da bölgeyle sınırlı olabileceğine vurgu yapan Apple, değişim programının cihazın standart garanti kapsamını genişletmeyeceğini de söyledi. Yapılan açıklamada ayrıca ekran modülünü değiştirmek için daha önce para ödeyen ve cihazlarının bu sorundan etkilendiğini düşünen kullanıcılara para iadesi yapılacağı belirtildi.

iPhone 11 cihazınızın söz konusu ekran sorunundan etkilendiğini düşünüyorsanız buradaki bağlantıya giderek telefonunuzun değişim için uygun olup olmadığını kontrol edebilir, daha sonrasında bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ya da Apple Destek ile iletişime geçebilirsiniz. Son olarak değişim programının cihazın satın alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olduğunu ve bu süre içerisinde cihazınızda ilgili problemi yaşarsanız programdan yararlanabileceğinizi belirtelim.