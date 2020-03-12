Apple'a yakın kaynaklar, iPhone 12'nin arka kamera kurulumunda bir 3D sensörün de bulunacağını iddia ettiler. Kaynaklara göre bu kamera, iPhone 12'nin benzersiz artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip olmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir hem yeni işletim sistemi iOS 14 hem de sonbaharda duyuracağı yeni iPhone modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji tutkunları daha şimdiden iPhone 12 serisinin özelliklerini merak ederken teknik eleştirmenler ve şirkete yakın kaynaklar, bu telefonla ilgili bilgileri ortaya çıkarabilmek için içeriden bilgi sızdırmaya çalışıyorlar.

iPhone 12 ile ilgili henüz doğrulanmış hiçbir bilgi yok ancak bugüne dek ortaya atılan bazı iddialar, Apple'ın iPhone 12 ile ilgili neler düşündüğünü ortaya koyuyordu. Şimdi Apple'a yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan yeni iddialar, iPhone 12 serisinde oldukça önemli bir kamera geliştirmesi olacağını gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone X ile birlikte yeni telefonlarının önüne bir TrueDepth kamera yerleştirdi ve kullanıcıların ekran kilidini yüzlerini 3D olarak tarayarak açmasını mümkün kıldı. iPhone X, Xs ve 11 serilerinde sadece önde bulunan bu 3D kamera teknolojisi, iPhone 12'de World Facing (Dünyaya Dönük) adı ile cihazın arkasına da gelecek.

Apple'ın iPhone 12 serisi ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar bu kadarla da sınırlı değil. Kaynaklara göre Apple, iPhone 12'de kullanacağı 3D sensörünün tedariğini, mevcut iPhone'larda bulunan TrueDepth kameraları tedarik ettiği Lumentum'dan yapacak. Böylelikle Apple'ın Lumentum ile ilişkilerinin daha da sıkılaşacağı ifade ediliyor.

Apple'ın 2020 model iPhone'larında kullanacağı yeni 3D sensörünün kullanıcılara çok daha iyi bir artırılmış gerçeklik desteği sunacağı ifade ediliyor. Hatta şu an için piyasadaki sadece birkaç amiral gemisi telefon modelinde görülen videolarda portre modu özelliğinin, iPhone 12'de de bulunabileceği belirtiliyor.