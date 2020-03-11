TSMC’nin Apple için Yonga Üretimine Nisan Ayında Başlayacak

Apple daha önce bu sonbaharda lansmanını yapacağı yeni iPhone cihazların yonga üretimi için TSMC ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. 5nm mimarisiyle gelecek yeni yongaların üretim tarihi henüz netlik kazanmamıştı. Bazı kaynaklara göre TSMC’nin üretime Nisan ayında başlayacağı söylendi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ve Tayvan merkezli dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’den teknoloji severleri mutlu edecek haberler gelmeye devam ediyor. DigiTimes'ın haberinde yer verdiği endüstri kaynaklarına göre TSMC, nisan ayında iPhone 12 modelleri için 5 nm tabanlı A14 yongalarının seri üretimine başlayacak. A serisi çip üretiminin genellikle nisan - mayıs aylarında başladığı düşünüldüğünde, haberlerin çok büyük ihtimalle doğru olduğu sonucuna varmak mümkün.

TSMC’nin, 2016 yılından bu yana Apple'ın özel A serisi yongalarının tedarikçisi olduğunu ve ürettiği yongaların tasarım sürecini geliştirmeye devam ederken performans, pil ömrü ve termal yönetimden faydalanarak giderek daha küçük hale getirdiğini de ekleyelim. A10 çip için 16 nm, A11 çip için 10 nm, A12 çip için 7nm, A13 çip için 7 nm olan mimari son olarak A14 çip için 5 nm olacak.

A14 yongaları 5 nm teknolojisi kullanılarak üretilecek ve bu yeni üretimin başlamasıyla birlikte Apple firması, TSMC'nin toplam üretim kapasitesinin üçte ikisini kaplamış olacak. iPhone 12 modellerinin Apple'ın 5 nm işlemci ile gelen ilk akıllı telefonları olması da dikkat çeken bir nokta olarak öne çıkıyor. Bundan önce de iPhone XS ve XR modelleri de şirketin 7 nm işlemci ile gelen ilk cihazları olma özelliğine sahip olarak hatırlanıyor.

Apple sonbaharda dört yeni modelle gelebilir

Geçtiğimiz yıl TSMC, Apple'ın özel işlemci tedarikçisi olmaya devam etmek için yeni 5 nm teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, sonbaharda bir adet 5,4 inç ekranlı model, iki adet 6,1 inç ekranlı model ve bir adet de 6,7 inç ekranlı model de dahil olmak üzere 5G destekli dört adet üst düzey iPhone 12 modeli sunmayı planlıyor.