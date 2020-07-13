iPhone 12'ler, iPhone 11'lerden Küçük Bir Bataryayla Gelecek

Güney Kore, Çin ve Danimarka'dan olduğu belirtilen sertifikalara göre iPhone 12 ailesi, iPhone 11 modellerinde bulunandan daha küçük bataryalar ile gelecek. Apple'ın küçülen bataryalarla nasıl daha uzun kullanım süresi sunacağı ise bilinmiyor.

Apple’ın eylül ayında gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte tarihinde ilk defa tek seferde dört iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve cihazların özellikleriyle ilgili sızıntılar şimdiden cihazlarla ilgili merakı artırmayı başarmış durumda.

Apple’ın yeni iPhone 12 ailesinde Apple A14 işlemcileri kullanacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca iPhone 12’nin 5,4 inçlik bir model, 6,1 inçlik iki model ve 6,7 inçlik bir model olmak üzere toplam 4 modelden oluşacağı da Apple’a yakın kaynaklarca doğrulanmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir sızıntı, iPhone 12 modellerinin RAM kapasitelerini ortaya çıkarmıştı ve yeni iPhone’ların ‘Pro’ olmayan modellerde bellek kapasitesiyle üzeceğini göstermişti. Ancak görünen o ki Apple, iPhone 12 modellerinin batarya kapasitesiyle de epey hayal kırıklığı yaratacak.

MySmartPrice tarafından Güney Kore’nin Safety Korea, Çin’in 3C ve Danimarka’nın UL Demko kurumlarında keşfedilen sertifikalar, iPhone 12 ailesinin en küçük modelinden en büyüğüne batarya kapasitesini ortaya çıkarıyor. Eğer söz konusu sertifikalar doğruysa iPhone 12 ailesi, batarya kapasitesi konusunda iPhone 11 ailesinin gerisinde kalacak.

iPhone 12'nin batarya kapasitesini gösteren sertifika

iPhone 12 batarya kapasitesi (sızıntı)

5,4 inç iPhone 12 - 2.227 mAh (Model numarası: A2471)

6,1 inç iPhone 12 Max - 2.775 mAh (Model numarası: A2431)

6,1 inç iPhone 12 Pro - 2.775 mAh (Model numarası: A2431)

6,7 inç iPhone 12 Pro Max - 3.687 mAh (Model numarası: A2466)

iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro'nun batarya kapasitelerini gösteren sertifika

iPhone 11 batarya kapasitesi

6,1 inç iPhone 11 - 3.110 mAh

5,8 inç iPhone 11 Pro - 3.046 mAh

6,5 inç iPhone 11 Pro Max - 3.969

iPhone 12 Pro Max'in batarya kapasitesini gösteren sertifika

Yukarıda da belirttiğim gibi Apple, iPhone 12 ailesinde A14 işlemci kullanacak ve bu işlemci, 5nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Bu da iPhone 12 ailesinde işlemcinin, 7nm A13 işlemci kullanan iPhone 11 ailesindekine kıyasla bariz bir şekilde daha az enerji harcayacağı anlamına geliyor. Ayrıca iPhone 12 ailesindeki tüm modellerinde bulunacak OLED ekran da belli oranda bir enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Bununla birlikte Apple’ın iPhone 12 modelleri ile birlikte ilk kez 5G teknolojisini Apple hayranlarıyla buluşturması bekleniyor. Hem 5G bağlantısı hem de daha büyük ekranların iPhone 12 Pro modellerinde iPhone 11 Pro’ya kıyasla nasıl bir kullanım süresi sunacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.