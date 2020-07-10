iPhone 12 RAM Kapasitesi ile İlgili Keyif Kaçıran Sızıntı

iPhone 12 ailesi ile ilgili yeni bir sızıntıya göre 5,4 inç ve 6,1 inç ekranlı standart iPhone 12 modelleri, 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Pro versiyonlar ise 6 GB RAM kapasitesi ile gelecek.

Tanıtılmasına hala 3 aya yakın bir süre olan iPhone 12 ailesi ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bir Apple ürünleri teknisyeni olduğunu belirten L0vettodream adlı Çinli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 ailesinde olması muhtemel RAM kapasitesini paylaştı.

Sızıntıya göre 5,4 inç ekranlı iPhone 12 ve 6,1 inç ekranlı iPhone 12 Max, 4 GB RAM ile kutusundan çıkacak. 6,1 inç ekranlı iPhone 12 Pro ve 6,7 inç ekranlı iPhone 12 Pro Max ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Teknoloji analisti Jon Prosser da söz konusu sızıntıyı doğrulamış durumda.

Standart iPhone 12 modelleri 4 GB, Pro modeller 6 GB RAM ile gelecek

iOS işletim sisteminin optimizasyonlar sayesinde Android işletim sistemine göre minimal seviyede bellek tükettiğini düşünürsek, 6 GB RAM kapasitesinin yeterli olabileceğini söylemek mümkün. Ancak 4 GB RAM’li standart modellerin çoklu görev performansının ne seviyede olacağı soru işareti.

Yeni iPhone’ların 5 nm Apple A14 işlemcilerle geleceği söyleniyor ve Apple, yeni işlemcileriyle hem performans artışı hem de daha fazla güç tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İşlemci, performansı artırma konusunda son derece önemli olsa da iOS 14’ün resim içinde resim modunu da destekleyeceğini düşünürsek 4 GB’lik RAM kapasitesi, çoklu görevlerde kullanıcıları yarı yolda bırakabilir.