iPhone 12'nin Keskin Çerçeveleri Yara Yapıyor

Sosyal medyada birçok kullanıcı, iPhone 12'nin çerçevelerinin çok keskin olduğunu ve elde yara yaptığını söylemeye başladı. Kanıt olarak fotoğraflar da paylaşan kullanıcılar, iPhone 12'lerı kılıfla kullanmaktan başka bir çare olmadığını düşünüyor.

Teknoloji devi Apple, keskin çerçeveleri ve sert hatlarıyla dikkat çeken iPhone 4'ü günümüzden 10 yıl önce piyasaya sürmüştü. iPhone 6 serisiyle birlikte köşeli, keskin tasarımı bir kenara bırakıp cihazların çerçevesinde daha yuvarlak hatlar tercih eden firma, yıllar sonra iPhone 12 serisiyle birlikte eski nesil iPhone tasarımını tekrardan diriltti.

iPhone 12 serisi, bugüne kadar kutusundan kulaklık ve şarj cihazı çıkmamasından tutun da fiyatına kadar birçok sebeple eleştirildi. Ancak bu seferki eleştiriler, doğrudan cihazın tasarımıyla ilgili. Eleştiriden çok şikâyet de diyebiliriz zira şu an birçok kullanıcı, iPhone 12'lerin köşeli tasarımının ellerini acıttığını ve hatta yara yaptığını bildiriyor.

Birçok kullanıcı, iPhone 12'lerin ellerini yara yaptığını söylüyor:

iPhone 12'yi ilk kez satın alan kullanıcıların büyük bir bölümü, cihazın kenarlarının gereğinden fazla keskin olduğunu ve avuçlarında yara izi yaptığını belirtiyor. Hatta birçok kullanıcı, sosyal medyadan kanıt fotoğrafları paylaşmaya başladı. Paylaşılan bu fotoğraflarda iPhone 12'nin avuç içinde bıraktığı izleri ve kesikleri görebiliyoruz.

Yeni iPhone 12 serisinin tasarımından şikayetçi olanların sayısı yüksek olsa da sorunun abartıldığını düşünen ve kenarların iddia edildiği kadar keskin olmadığını savunanlar da mevcut. Bu noktada paylaşılan fotoğrafların gerçek mi yoksa uydurma mı olduğunu bilemiyoruz ancak eğer kenarlar gerçekten de iddia edildiği kadar keskinse kullanıcıların iPhone 12'lerini kılıfla kullanmaktan başka çaresi kalmıyor.

iPhone 12 teknik özellikleri: