TBMM'ye iPhone 12 Başvurusu: Şarj Cihazı Zorunlu Olsun

Türkiye'deki Apple hayranları, TBMM'ye başvuru yapmaya başladılar. Bu başvurunun nedeni, iPhone 12 ailesinin kutu içeriğinde olmayan şarj aleti. Tüketiciler, Fransa'daki bir kanunu örnek göstererek Türkiye'de de böyle bir yasa olması gerektiğini savunuyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce duyurduğu iPhone 12 modelleri ile yeni bir dönemi başlattı. Şirket bu bağlamda, iPhone 12 üyelerinin kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık koymadı. Bu durum, her ne kadar çevrecilik adı altında yapılmış olsa da esas neden, iPhone 12'nin maliyetini düşürmekti. Ancak böylesi bir karar, dünya genelinde de tüketicilerin tepkisine neden oldu.

Apple, oldukça radikal bir karar vermiş olsa da bu karar, bir ülkede kısmen de olsa uygulanamıyordu. Bu ülke, şu sıralar ciddi gerilimler içinde olduğumuz Fransa. Apple, ülkedeki bir yasa nedeniyle iPhone 12 modellerine kablolu kulaklık eklemek durumunda kaldı. Şimdi bu tür bir durum, Türkiye'de de gündeme geldi. Tüketiciler, Fransa'dakine benzer bir kanunun Türkiye'de de olmasını ileri sürerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptılar.

Fransa'da 2010 yılında alınan bir kanuna göre, piyasaya sürülen her telefonun içerisinde kulaklık bulunma zorunluluğu var. Bu zorunluluğun nedeni ise kulaklığın, radyasyon etkisini azaltmaya yardımcı olan bir yan ürün olması. İşte ülkemizdeki tüketiciler de bu konuyu örnek göstererek, benzer bir kanunun da Türkiye'de olması gerektiğini savunuyorlar.

Bu arada, Fransa'daki iPhone 12 modelleriyle birlikte kablolu kulaklık veriliyor olsa da şarj cihazı verilmiyor. Ancak ülkemizdeki tüketicilerin derdi EarPods olarak da bilinen kablolu kulaklıklar değil. Tüketiciler, iPhone 12'lerin kutusundan çıkmayan şarj cihazının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. TBMM'ye yapılan başvurunun ne şekilde sonuçlanacağını zaman gösterecek.

iPhone 12 Pro'nun kutu içeriğini gösterdiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz