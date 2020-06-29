"iPhone 12 Pro, 4K 240 FPS Video Kaydını Destekleyecek"

Apple’ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni nesil iPhone 12 ailesi hakkındaki söylentilere bir yenisi daha eklendi. İddialara göre iPhone 12‌ Pro ve iPhone 12‌ Pro Max modellerinde 120 fps ve 240 fps'te 4K video çekme özelliği olacak.

Apple, koronavirüs salgınının tedarik zincirinde yarattığı hasara rağmen iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi eylül ayında düzenleyeceği lansmanda tanıtmayı planlıyor. Bugüne kadar cihaza dair pek çok sızıntı ve spekülasyon yapıldı. Son iddialar ise iPhone 12 Pro modellerinin video kaydo konusunda rakipsiz olacağını gösteriyor.

8 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalı EverythingApplePro ve ünlü teknoloji gurusu Max Weinbach’e göre iPhone 12’de iki yeni kamera modu olacak. 120 fps ve 240 fps'te 4K video kaydını destekleyecek olan söz konusu kamera modları, iPhone 12 Pro modellerini rakipleri karşısında bambaşka bir konuma getirecek.

Weinbach, yakın zamanda piyasaya sürülen iOS 14 geliştirici betasında Kamera uygulamasında yeni video modlarına dair bazı ipuçları bulduğunu bildirildi. Weinbach'ın Apple'a yakın kaynağı da yeni kamera modlarının yakında tanıtılacak olan iPhone'lar için test edildiğini doğruladı.

Bu iddiadan bağımsız olarak, iPhone 12’nin kamera özelliklerinde önemli iyileştirmeler olacağı çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Söylentilere göre 2020'de piyasaya çıkacak iPhone modellerinden bazıları, Apple'ın 2020 iPad Pro modellerinde yer verdiği LIDAR Tarayıcı özellikli bir 3D kameraya sahip olacak.

Bununla birlikte bahsi geçen yeni 4K çekim modları muhtemelen Apple'ın A14 Bionic yongasının gücü hakkında da ipuçları sunuyor. Bildiğiniz üzere mevcut A13 Bionic yongası, iPhone'larda 60fps'te 4K ve 240fps'te 1080p video kaydını mümkün kılıyor.

Apple ürünlerine yönelik yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, önümüzdeki sonbaharda bir 5.4 inç model, iki 6.1 inç model ve bir 6.7 inç model olmak üzere OLED ekranlı dört iPhone 12‌‌ modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüm cihazların 5G'yi desteklemesi ve ‌iPad Pro‌ veya ‌‌iPhone‌‌ 4 gibi daha düz kenarlı metal bir çerçeve içeren yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor.