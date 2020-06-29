iPhone 12 Modellerinin Kutusundan Şarj Cihazı Çıkmayabilir

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bazı fotoğraflar, iPhone 12'nin 20 W'lık hızlı şarj cihazını gösteriyordu. Bununla birlikte ortaya atılan son iddialara göre Apple, maliyetten tasarruf etmek ve cihaz fiyatlarını düşürebilmek adına iPhone 12'nin kutu içeriğine şarj cihazı koymayacak.

Apple, sonbahar aylarında yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman için önümüzde hala uzun bir süre olmasına rağmen, Cupertinolu teknoloji devinin yeni amiral gemileri hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan fotoğraflar, iPhone 12’nin hızlı şarj cihazı olacağı öne sürülen bir şarj adaptörünü ortaya çıkarmıştı. Görüntüler iPhone 12'nin 20 W'lık bir hızlı şarj cihazıyla geleceğine işaret ediyordu. Ancak KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre iPhone 12 modellerinin kutusunda kulaklık veya şarj cihazı bulunmayacak.

Apple, daha rekabetçi bir fiyat etiketi belirlemek için maliyetleri düşürmeye çalışıyor

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'lar için isteğe bağlı bir aksesuar olarak yeni bir 20 W şarj adaptörü piyasaya süreceğini ve bu yıl içinde mevcut 5 W ve 18 W güç adaptörlerinin üretimini sonlandıracağını iddia etti. Yeni 20 W güç adaptörünün tasarımının hızlı şarj ve USB Type-C desteği ile 18 W versiyonuna benzer olduğu belirtiliyor.

iPhone 12'nin üretim maliyetlerinin 5G desteği ile birlikte önemli ölçüde artacağı, ancak Apple'ın yeni iPhone 12 modellerini iPhone 11 serisine benzer bir fiyatla satışa sunacağı öngörülüyor. Kulaklıkları ve şarj cihazını kutu içeriğinden çıkarmak, maliyetleri düşürme yolunda atılacak adımlardan bazıları olabilir. Barclays'ın aktardığı bilgilere göre iPhone 12 modellerinde bulunan tek aksesuar Lightning'den USB-C'ye kablo olacak.

Kuo'ya göre Apple bu yıl içinde ikinci nesil iPhone SE'nin 5 W güç adaptörü için de benzer bir adım atmayı düşünüyor, diğer yandan 10.2 inç iPad, iPad Air ve iPad Mini yine 12 W güç adaptörüyle gelmeye devam etmesi bekleniyor. Teknoloji devi, gerçekten de maliyetleri azaltmak için böyle bir çözüm planlıyorsa da tüketicilerin tepkisini çekebilir.