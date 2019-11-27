iPhone 12 Pro ve iPhone SE 2 Hakkında Çarpıcı Rapor

Yeni bir rapora göre, 2020 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, 6GB RAM’e sahip olabilir. Aynı raporda, iPhone SE 2’nin üretiminin şubat ayında başlayabileceği de ifade ediliyor.

Kare formundaki kamera tasarımıyla ilk etapta bir garipsenmesine rağmen, satış performansıyla Apple’ın yüzünü güldürmeyi başaran iPhone 11 serisi, selefine göre pek çok iyileştirme almıştı. Fakat Cupertinolu şirketin gelecek yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone 12 serisi, bir iPhone için daha önce görülmemiş bazı özelliklere ev sahipliği yapabilir.

Dünyanın önde gelen büyük finans şirketlerinden Barclays’in analisti Blayne Curtis’ın hazırladığı rapora göre Apple’ın 2020’deki amiral gemileri iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, 6GB RAM’e sahip olacak. Bugünlerde bazı Android telefonların 12GB RAM sunduğu göz önüne alındığında, söz konusu kapasite pek de etkileyici gelmeyebilir; ancak geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te sadece 4GB RAM olduğunu hesaba kattığımızda, bunun önemli bir yükseltme olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Standart iPhone 12 modeli ise iPhone 11 Pro gibi 4GB RAM ile gelecek.

iPhone 12 serisinin, aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor:

Raporda ayrıca üst seviye iPhone 12 Pro modellerinin 3D algılama ve mmWave 5G desteğine sahip olacağı da ifade ediliyor. Tasarıma gelince; 2020 iPhone 12 tasarımının iPhone 4 veya iPhone 5'e benzer olacağı söyleniyor. Bu da, yeni nesil iPhone’ların şimdiki modellerin aksine keskin hatları olan düz bir kasa tasarımına sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

iPhone 12 modelleri, iPhone 11’de olduğu gibi kare şeklindeki plakaya oturtulmuş dörtlü kamera kurulumuyla gelebilir. Fakat çentik, mevcut tasarımdan biraz daha küçük olabilir. Raporda ayrıca Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin sırasıyla 5.42 inç, 6.06 inç ve 6.67 inç ekran boyutlarına sahip olacağı belirtiliyor.

Rapordaki bilgiler bunlarla da sınırlı değil. Barclays analisti Curtis, uzun zamandır beklenen iPhone SE 2’nin şubat ayında üretime gireceğini ve 2020’nin mart ayında ise satışa çıkacağını iddia ediyor. İlginç bir şekilde, iPhone SE 2 tasarımının iPhone 8'e benzediği ve FaceID yerine Touch ID teknolojisine sahip olacağı ifade ediliyor. Rapora göre, 4.7 inçlik bir ekranla gelecek olan akıllı telefon, 3GB RAM ile birleştirilmiş A13 yongası tarafından desteklenecek. iPhone SE 2 fiyatı ve diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor.