iPhone 14'ün Always on Display Özelliği Yenileniyor

Apple, yeni iOS 16.2 beta sürümüyle birlikte Always On Display özelliğinde önemli bir değişiklik yaptı. Kullanıcılar, artık arka plan resimlerini ve bildirimleri kapatabilecekler. Tabi bunlar kapatıldığında Always on Display, Android telefonlardakiyle neredeyse aynı hale gelmiş olacak.

Apple, yeni iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte Always On Display özelliğini de nihayet sunmuştu. Fakat özellik, Android tarafından farklı olarak sadece saati ve bazı bildirimleri göstermekle kalmayıp arka plan görseline de yer veriyordu. Apple’ın Always On Display özelliği, aslında bu yönüyle bakıldığında kullanıcılar için sadece parlaklığı son derece kısılmış bir ekran olarak görev yapıyordu. Şirket, bugün bu durumdan rahatsız olan kullanıcılarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Always On Display'de arka plan görseli ve bildirimler kapatılabilecek: 9to5Mac tarafından paylaşılan habere göre yeni iOS 16.2 işletim sisteminin üçüncü geliştirici betası, Always On Display ekranında arka plan görseli ve bildirimleri kapatmayı sağlayacak özelliklere yer verdi. Bu sayede kullanıcılar, ekranda yalnızca saati görebilecekler. Yeni Always On Display, bu ayarlamalarla şu şekilde gözükecek: Sol: Arka plan görseliyle Always On Display, Sağ: Yeni Always On Display Apple, en azından şimdilik bilinen bilgilere göre Always On Display’de arka plan görseli ve bildirimlerin gözükmesini varsayılan olarak açık bırakacak. Tabii yeni değişiklik henüz beta sürümünde olduğu için, kullanıcılara bir sonraki güncellemede sunulup sunulmayacağı henüz kesinlik taşımıyor. İLGİLİ HABER Apple, Uydu Bağlantısı Özelliğini Kullanıma Sundu: ABD Dışında Hangi Ülkelere Geleceği de Açıklandı Amazon'da İndirime Giren Teknolojik Ürün Tavsiyeleri

Kaynak : https://9to5mac.com/2022/11/15/iphone-14-pro-always-on-display-black/

