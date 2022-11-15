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  • Apple, Uydu Bağlantısı Özelliğini Kullanıma Sundu

Apple, Uydu Bağlantısı Özelliğini Kullanıma Sundu: ABD Dışında Hangi Ülkelere Geleceği de Açıklandı

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iPhone 14 ile birlikte uydu üzerinden Acil SOS özelliğini tanıtan Apple, yeni özelliği bugün kullanıma sundu. Özellik, şu anlık sadece ABD ve Kanada'da kullanılabilecek.

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte hayat kurtaracak yeni bir özelliğini de duyurdu. iPhone’larda bulunan Acil SOS özelliğinin artık uydular üzerinden yapılabileceği açıklandı. Bu sayede cihazlar, hiçbir sinyal alınmayan noktalardan bile doğrudan uydu aracılığıyla acil hizmetlerden faydalanabilecek. 

iPhone 14’ün piyasaya sürdüğü gün kullanılabilir olmayan özellik, en sonunda bugün kullanıcılara sunuldu. Apple, uydu üzerinden Acil SOS özelliğinin ABD ve Kanada’da kullanılabilir olduğunu duyurdu.

Özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olacağı diğer ülkeler de açıklandı:

apple

Apple, Acil SOS özelliğinin hizmete açıldığını duyurmakla birlikte özelliğin yakında kullanıma sunulacağı diğer ülkeleri de listeledi. Paylaşılan açıklamaya göre özellik, aralık ayında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta da kullanılabilir olacak.

Peki özellik Türkiye’de kullanılabilir olacak mı?

Apple tarafından Acil SOS özelliğinin Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu konuda net bir cevap da veremiyoruz.

Uydu üzerinden Acil SOS özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için:
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Kaynak : https://www.apple.com/newsroom/2022/11/emergency-sos-via-satellite-available-today-on-iphone-14-lineup/
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