iPhone 14'ün Nasıl Görüneceği Ortaya Çıktı

iPhone 14 ailesinin delikli ekranlı bir tasarıma sahip olacağı iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazırlanan özel bir duvar kağıdı, bu telefonlarda yer alacak delikli ekran tasarımının nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, iPhone 14 ailesi ile ilgili bazı iddialardan bahsetmiştik. Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone 14 ailesi için çok radikal bir karar vermişti. Bu karara göre sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 14, çentik yerine delikli bir ekranla gelecekti.

Bağımsız geliştirici Jeff Grossman, Twitter hesabından paylaştığı bir görüntü ile iPhone 14'ün nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. Özel bir duvar kağıdı aracılığıyla dikkat çeken bir işe imza atan Grossman, belki de iPhone 14'le daha şimdiden tanışmamızı sağladı. Peki geliştiricinin iddiası gerçek olursa, iPhone 14 nasıl görünecek?

iPhone 14'ün tasarımı böyle olabilir

iPhone 14 ile tanışmamıza hala uzun bir süre var. Ancak bu geliştiricinin paylaştığı görsel gerçek olursa, kullanıcılara oldukça büyük bir ekran alanının sunulabileceğini kesin olarak söyleyebiliriz. Tüketicilerin böylesi bir tasarımı benimseyip benimseyemeyeceklerini ise zamanla göreceğiz.

Bu arada; Jeff Grossman, hazırladığı duvar kağıdını tüm takipçileriyle paylaştı. Bu duvar kağıdını indirip nispeten yeni bir iPhone'da kullanmaya çalışırsanız, iPhone 14'ün nasıl görünebileceğine dair daha somut bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bu deneyimi yaşamak ise oldukça basit. Hemen alt kısımda yer alan duvar kağıdını indirin ve iPhone'unuzda kilitli ekran arka planı olarak ayarlayın. Bunu yaparken görüntüyü ters çevirin. Ekran kilidini açmadan telefonu ters çevirip görüntüye bakın. Karşınızda, iPhone 14'ün muhtemel tasarımını görüyor olacaksınız...

iPhone 14 tasarımını görmek için kullanabileceğiniz duvar kağıdı