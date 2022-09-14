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  • iPhone 14 Pro'daki Dynamic Island'e Özel Oyunlar Yapılacak!

iPhone 14 Pro'nun Delikli Ekranına Özel Oyunlar Geliyor [Video]

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Apple'ın iPhone 14 Pro ailesindeki Dynamic Island özelliği için üçüncü taraf geliştiricilere düzenleme izni verdiği açığa çıktı. Geliştiriciler, bu sayede Dynamic Island'e özel oyunlar geliştirebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Far Out isimli etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max isimli modellerle karşımıza çıkan şirket, en çok da iPhone 14 Pro ailesinin özellikleriyle gündem oldu. Zira şirket, tarihinde ilk kez delikli bir ekran tasarımını tercih etmişti.

iPhone 14 Pro'nun ekranında iki parçalı bir delik bulunuyor. Şirket burada hem FaceID'yi hem de selfie kamerasını barındırıyor. Bu iki parçalı yapı ise yazılım yardımıyla tek parça gibi gösteriliyor. Apple, bu özelliğe "Dynamic Island" ismini verdi. Gelen son haberlerse iPhone 14 Pro ailesine özel Dynamic Island oyunları olabileceğini gözler önüne seriyor.

Üçüncü taraf geliştiriciler, Dynamic Island oyunları yaptılar bile!

iPhone 14 Pro Dynamic Island

iPhone'lar için bir ilk olan bu özellik üzerinde inceleme yapan üçüncü taraf geliştiriciler, Apple'ın Dynamic Island özelliği için oyunlar da dahil olmak üzere pek çok işlem için düzenleme izni verdiğini tespit ettiler. Bu bağlamda; bağımsız bir geliştirici olan Kriss Smolka da kendi Dynamic Island oyun projesini hayata geçirdi. 

İşte o Dynamic Island oyunundan ufak bir kesit

Yukarıdaki görüntülere baktığımızda, iPhone 14 Pro ailesindeki Dynamic Island bölümünün sabit tutularak buraya top çarptırdığımız bir oyunun konseptini görüyoruz. İşte bunun gibi oyunlar, ilerleyen dönemlerde yaygınlaşabilir ve iPhone sahiplerine, bugüne kadar görülmemiş bir deneyim yaşatılabilir. 

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2022/09/13/dynamic-island-iphone-14-pro-games/
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