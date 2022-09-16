Apple'ın 8 Eylül günü tanıttığı yeni iPhone 14 serisi bugün ön siparişe açıldı. Cihazların gönderim süreleri de Apple'ın internet sitesinde gözüktü.

Yeni iPhone 14 serisi alınır mı?

Apple’ın 7 Eylül günü tanıttığı yeni iPhone 14 serisi yeniden büyük bir heyecanla karşılandı. Özellikle iki Pro modelinde bazı köklü değişiklikleri hayatımıza katan seri, ne yazık ki Türkiye fiyatlarıyla heyecanımızı söndürmüştü. Zira en donanımlı iPhone 14 modeli, 57.199 TL’den satışa sunulacak idi.

Apple’ın iPhone 14 serisinin piyasaya sürüleceği gün, bu telefona ulaşabilecekler için sabırsızlıkla beklenirken bugün cihazlar ön siparişe açıldı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple’ın internet sitesinden ön sipariş ile satın alınabilir oldu.

iPhone 14 ön sipariş fiyatı:

Model Türkiye fiyatı iPhone 14 128 GB 30.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 34.999 TL iPhone 14 Pro 128 GB 39.999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 43.999 TL

iPhone 14 serisinin tüm modellerinin fiyatlarına göz atmak için:

iPhone 14 4-6 iş gününde, iPhone 14 Pro’lar ise 6-7 hafta içinde teslim edilecek:

Apple’ın 23 Eylül’de fiziksel satışına da başlayacağı iPhone 14 serisi, internet sitesinden alındığında modele göre değişen teslimat sürelerine sahip olacak. Apple’ın ön sipariş sayfasında sunduğu bilgilere göre iPhone 14’ü bugün alırsanız, telefon 4-6 iş günü içinde elinize ulaşacak. Fakat iPhone 14 Pro ve Pro Max’de bu süre 6-7 hafta olarak gösteriliyor. iPhone 14 Plus’ın ise şu anda gönderiminin mevcut olmadığı kaydediliyor.

Apple'ın 8 Eylül'de tanıttığı her şey:

iPhone 14 ve 14 Plus hakkında detaylı bilgi için:

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max hakkında detaylı bilgi için:

Tüm modeller arasındaki farkları öğrenmek için:

Acı bir gerçeğe göz atmak için..