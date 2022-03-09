iPhone'ların En Ucuza ve En Pahalıya Satıldığı Ülkeler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam saatlerinde bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Bu lansmanda yeni nesil iPhone SE'ye ek olarak yeni iPad Air ve Mac Studio ile tanışma imkanı yakaladık. Ancak Apple'ın özellikle de ülkemizdeki sürprizleri bunlarla sınırlı değildi. Apple Türkiye, lansmana paralel olarak internet sitesindeki fiyatları güncelledi. Bu güncellemelerle Apple'ın Türkiye'deki neredeyse her ürününe zam geldi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, vatandaşın teknolojiye ulaşımını artık iyiden iyiye kısıtlamaya başladı. Zira bugün itibarıyla bir iPhone 13 Pro satın almak isterseniz, 25 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Tercihleriniz biraz daha yüksekse 35 bin 399 TL karşılığında bir iPhone 13 Pro Max 1 TB sahibi de olabilirsiniz. Peki diğer ülkelerdeki durumlar nasıl? Şimdi sizlere, Apple'ın resmi internet sitesinde satışı devam eden iPhone modellerinin en ucuza ve en pahalıya satıldığı ülkelerden bahsedeceğiz.
iPhone fiyatları diğer ülkelerde ne durumda?
İçeriğimize devam etmeden önce, tam olarak ne yapacağımızdan bahsedelim. Bilindiği üzere Apple'ın merkezi ABD. Bu yüzden, merkezimiz her zaman ABD olacak ve kıyaslamalar da dolar üzerinden gerçekleştirilecek. Önce Apple'ın internet sitesinde satışı devam eden iPhone modellerinin (yalnızca 128 GB'lik versiyonlar) fiyatlarına dolar bazında bakacak, sonra da bu fiyatları diğer ülkelerin yerel para birimlerinin dolar karşılıkları ile kıyaslayacağız. Buradaki farkın temel nedeni ise ülkelerdeki vergi oranları ile Apple'ın yerel fiyatlandırma ve diğer satış stratejileri olacak. Ortaya çıkan liste, iPhone fiyatlarının en ucuz ve en yüksek olduğu 5'er ülkeyi gösterecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
iPhone fiyatları ABD'de nasıl?
- iPhone 13 Pro Max: 1099 dolar
- iPhone 13 Pro: 999 dolar
- iPhone 13: 799 dolar
- iPhone 13 mini: 699 dolar
- iPhone 12: 699 dolar
- iPhone 12 mini: 599 dolar
- iPhone 11: 549 dolar
iPhone 13 Pro Max'in en ucuz olduğu ülkeler:
- Japonya: 1172 dolar
- Hong Kong: 1206 dolar
- Kanada: 1221 dolar
- Güney Kore: 1244 dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri: 1279 dolar
iPhone 13 Pro Max'in en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 2175 dolar
- Türkiye: 1913 dolar
- Hindistan: 1740 dolar
- Polonya: 1564 dolar
- Norveç: 1536 dolar
iPhone 13 Pro'nun en ucuz olduğu ülkeler:
- Rusya: 958 dolar (satışlar durduruldu)
- Japonya: 1070 dolar
- Hong Kong: 1088 dolar
- Kanada: 1099 dolar
- Güney Kore: 1109 dolar
iPhone 13 Pro'nun en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 1876 dolar
- Türkiye: 1708 dolar
- Hindistan: 1569 dolar
- Norveç: 1373 dolar
- Danimarka: 1323 dolar
iPhone 13'ün en ucuz olduğu ülkeler:
- Rusya: 606 dolar (satışlar durduruldu)
- Kanada: 854 dolar
- Japonya: 855 dolar
- Hong Kong: 869 dolar
- Tayland: 901 dolar
iPhone 13'ün en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 1493 dolar
- Türkiye: 1298 dolar
- Norveç: 1091 dolar
- Yunanistan: 1054 dolar
- Katar: 1043 dolar
iPhone 13 mini'nin en ucuz olduğu ülkeler:
- Rusya: 530 dolar (satışlar durduruldu)
- Japonya: 751 dolar
- Hong Kong: 767 dolar
- Güney Kore: 769 dolar
- Tayland: 780 dolar
iPhone 13 mini'nin en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 1296 dolar
- Türkiye: 1195 dolar
- Norveç: 946 dolar
- Hindistan: 906 dolar
- Danimarka: 906 dolar
iPhone 12'nin en ucuz olduğu ülkeler:
- Rusya: 644 dolar (satışlar durduruldu)
- Japonya: 864 dolar
- Çin: 886 dolar
- Katar: 892 dolar
- Güney Kore: 939 dolar
iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 1375 dolar
- Türkiye: 1195 dolar
- Norveç: 1192 dolar
- Endonezya: 1149 dolar
- Ukrayna: 1133 dolar
iPhone 12 mini'nin en ucuz olduğu ülkeler:
- Rusya: 455 dolar (satışlar durduruldu)
- Japonya: 656 dolar
- Tayland: 720 dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri: 738 dolar
- Güney Kore: 745 dolar
iPhone 12 mini'nin en pahalı olduğu ülkeler:
- Brezilya: 1218 dolar
- Türkiye: 1079 dolar
- Yunanistan: 1010 dolar
- Norveç: 857 dolar
- Hindistan: 841 dolar
iPhone 11'in en ucuz olduğu ülkeler:
- Japonya: 587 dolar
- Hong Kong: 615 dolar
- Malezya: 619 dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri: 629 dolar
- Güney Kore: 634 dolar
iPhone 11'in en pahalı olduğu ülkeler:
- İsrail: 1110 dolar
- Brezilya: 1065 dolar
- Yunanistan: 1047 dolar
- Romanya: 957 dolar
- Türkiye: 949 dolar