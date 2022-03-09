iPhone'ların En Ucuza ve En Pahalıya Satıldığı Ülkeler

Apple, dün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinden sonra Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi. Bu güncellemeyle Apple'ın tüm ürünlerine zam geldi. Peki durum diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl? İşte iPhone'ların en ucuz ve en pahalıya satıldığı ülkeler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam saatlerinde bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Bu lansmanda yeni nesil iPhone SE'ye ek olarak yeni iPad Air ve Mac Studio ile tanışma imkanı yakaladık. Ancak Apple'ın özellikle de ülkemizdeki sürprizleri bunlarla sınırlı değildi. Apple Türkiye, lansmana paralel olarak internet sitesindeki fiyatları güncelledi. Bu güncellemelerle Apple'ın Türkiye'deki neredeyse her ürününe zam geldi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, vatandaşın teknolojiye ulaşımını artık iyiden iyiye kısıtlamaya başladı. Zira bugün itibarıyla bir iPhone 13 Pro satın almak isterseniz, 25 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Tercihleriniz biraz daha yüksekse 35 bin 399 TL karşılığında bir iPhone 13 Pro Max 1 TB sahibi de olabilirsiniz. Peki diğer ülkelerdeki durumlar nasıl? Şimdi sizlere, Apple'ın resmi internet sitesinde satışı devam eden iPhone modellerinin en ucuza ve en pahalıya satıldığı ülkelerden bahsedeceğiz.

iPhone fiyatları diğer ülkelerde ne durumda?

İçeriğimize devam etmeden önce, tam olarak ne yapacağımızdan bahsedelim. Bilindiği üzere Apple'ın merkezi ABD. Bu yüzden, merkezimiz her zaman ABD olacak ve kıyaslamalar da dolar üzerinden gerçekleştirilecek. Önce Apple'ın internet sitesinde satışı devam eden iPhone modellerinin (yalnızca 128 GB'lik versiyonlar) fiyatlarına dolar bazında bakacak, sonra da bu fiyatları diğer ülkelerin yerel para birimlerinin dolar karşılıkları ile kıyaslayacağız. Buradaki farkın temel nedeni ise ülkelerdeki vergi oranları ile Apple'ın yerel fiyatlandırma ve diğer satış stratejileri olacak. Ortaya çıkan liste, iPhone fiyatlarının en ucuz ve en yüksek olduğu 5'er ülkeyi gösterecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

iPhone fiyatları ABD'de nasıl?

iPhone 13 Pro Max: 1099 dolar

iPhone 13 Pro: 999 dolar

iPhone 13: 799 dolar

iPhone 13 mini: 699 dolar

iPhone 12: 699 dolar

iPhone 12 mini: 599 dolar

iPhone 11: 549 dolar

iPhone 13 Pro Max'in en ucuz olduğu ülkeler:

Japonya: 1172 dolar

1172 dolar Hong Kong: 1206 dolar

1206 dolar Kanada: 1221 dolar

1221 dolar Güney Kore: 1244 dolar

1244 dolar Birleşik Arap Emirlikleri: 1279 dolar

iPhone 13 Pro Max'in en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 2175 dolar

2175 dolar Türkiye: 1913 dolar

Hindistan: 1740 dolar

1740 dolar Polonya: 1564 dolar

1564 dolar Norveç: 1536 dolar

iPhone 13 Pro'nun en ucuz olduğu ülkeler:

Rusya: 958 dolar (satışlar durduruldu)

958 dolar (satışlar durduruldu) Japonya: 1070 dolar

1070 dolar Hong Kong: 1088 dolar

1088 dolar Kanada: 1099 dolar

1099 dolar Güney Kore: 1109 dolar

iPhone 13 Pro'nun en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 1876 dolar

1876 dolar Türkiye: 1708 dolar

Hindistan: 1569 dolar

1569 dolar Norveç: 1373 dolar

1373 dolar Danimarka: 1323 dolar

iPhone 13'ün en ucuz olduğu ülkeler:

Rusya: 606 dolar (satışlar durduruldu)

606 dolar (satışlar durduruldu) Kanada: 854 dolar

854 dolar Japonya: 855 dolar

855 dolar Hong Kong: 869 dolar

869 dolar Tayland: 901 dolar

iPhone 13'ün en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 1493 dolar

1493 dolar Türkiye: 1298 dolar

Norveç: 1091 dolar

1091 dolar Yunanistan: 1054 dolar

1054 dolar Katar: 1043 dolar

iPhone 13 mini'nin en ucuz olduğu ülkeler:

Rusya: 530 dolar (satışlar durduruldu)

530 dolar (satışlar durduruldu) Japonya: 751 dolar

751 dolar Hong Kong: 767 dolar

767 dolar Güney Kore: 769 dolar

769 dolar Tayland: 780 dolar

iPhone 13 mini'nin en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 1296 dolar

1296 dolar Türkiye: 1195 dolar

Norveç: 946 dolar

946 dolar Hindistan: 906 dolar

906 dolar Danimarka: 906 dolar

iPhone 12'nin en ucuz olduğu ülkeler:

Rusya: 644 dolar (satışlar durduruldu)

644 dolar (satışlar durduruldu) Japonya: 864 dolar

864 dolar Çin: 886 dolar

886 dolar Katar: 892 dolar

892 dolar Güney Kore: 939 dolar

iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 1375 dolar

1375 dolar Türkiye: 1195 dolar

Norveç: 1192 dolar

1192 dolar Endonezya: 1149 dolar

1149 dolar Ukrayna: 1133 dolar

iPhone 12 mini'nin en ucuz olduğu ülkeler:

Rusya: 455 dolar (satışlar durduruldu)

455 dolar (satışlar durduruldu) Japonya: 656 dolar

656 dolar Tayland: 720 dolar

720 dolar Birleşik Arap Emirlikleri: 738 dolar

738 dolar Güney Kore: 745 dolar

iPhone 12 mini'nin en pahalı olduğu ülkeler:

Brezilya: 1218 dolar

1218 dolar Türkiye: 1079 dolar

Yunanistan: 1010 dolar

1010 dolar Norveç: 857 dolar

857 dolar Hindistan: 841 dolar

iPhone 11'in en ucuz olduğu ülkeler:

Japonya: 587 dolar

587 dolar Hong Kong: 615 dolar

615 dolar Malezya: 619 dolar

619 dolar Birleşik Arap Emirlikleri: 629 dolar

629 dolar Güney Kore: 634 dolar

iPhone 11'in en pahalı olduğu ülkeler: