Apple her yeni telefon tanıttığında ortaya çıkan cihazlar isim benzerliği sebebiyle birbirine benzetiliyor. iPhone 14 modellerinde de bu durum söz konusu. Peki bu modellerin tam olarak birbirinden farkı ne?

7 Eylül 2022 tarihinde yeni iPhone 14 ailesini Pro modelleriyle tanıtan Apple, yıllardır kullanmadığı Plus modelini tekrar canlandırmıştı. Bu bağlamda yeni iPhone ailesi, 4 üyeyle karşımıza çıkmış oldu. Bunların arasındaki farklar bariz olsa da çoğu gündelik kullanıcı için havada kalmış oldu.

Biz de bu bağlamda iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i birbirinden ayıran özelliklerine detaylıca bakacağız. Tasarım anlamında kabaca yenilik getirmeyen cihazlar yüzeysel bakacak olursak hem malzeme hem de donanım konularında birbirinden ayrılıyor. Detaylarına da gelin birlikte bakalım.

Tasarım ile başlayalım:

Malzeme bakımından Apple’ın, iPhone 14 ve 14 Plus’ı bir kenara, 14 Pro ve 14 Pro Max’i ise diğer tarafa aldığını görüyoruz. iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin arka kısmında parlak bir cam, kenarlarında ise alüminyum malzeme kullanılıyor. Pro modellerin arka kısmında ise mat bir cam kullanılırken kenarlarda paslanmaz çelik kullanıldığını görüyoruz.

Pro modellerinde üst segmenti belli eden dört renk seçeneği bulunurken temel iPhone 14 ve Plus modellerinde beş adet renk seçeneği var.

Ön kısma baktığımızda iki segment arasındaki fark direkt yukarıda karşımıza çıkıyor. Baz modelde ve Plus modelinde alışık olduğumuz çentik bizleri karşılarken Pro’larda Dynamic Island özellikli çentik karşımıza çıkıyor. Arka tarafa geçtiğimizde parlak ve mat cam, elde tutuş hissini ayırt ediyor. Arka tarafta dört cihazda da alışık olduğumuz Apple tasarımını görüyoruz.

Bu bağlamda 14 ve 14 Plus modellerinde 2, Pro modellerinde 3 kamera ve 1 LIDAR sensörü bizleri karşılıyor.

Cihazların dördünde de IP68 sertifikası bulunuyor. Bu da cihazların toza ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Bu noktada ufak bir bilgi:

Apple reklamlarında Watch gibi su geçirmez cihazlar, mankenlerin bileğinde yüzdükleri sırada gösterilir. Fakat Apple bu durumdan kaynaklı bozulmaları garanti kapsamına almaz. Telefon için de aynı durum geçerli.

Boyutlara geçiyoruz:

Burada tablodan da görebileceğiniz üzere iPhone 14 ve 14 Pro’nun birbirine yakın olduğunu, fakat ağırlık anlamında aralarında hissedilir bir fark bulunduğunu görüyoruz. Aynı durum 14 Plus ve Pro Max için de geçerli. Boyut anlamında önceki modellerden pek de ayrılmadıklarını söyleyebiliriz.

Kasa boyutları bu şekildeydi. Peki ekran kısmındaki farklar neler?

iPhone 14 ve Pro modelleri 6,1 inç; Plus ve Pro Max modelleriyse 6,7 inç boyutunda ekrana sahip. Ekran boyutu dışında iki segmenti birbirinden ayıran bir diğer fark ise Pro modellerinin dışarıda 2000 nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor olması. Bunun dışında piksel yoğunlukları ve ekran çözünürlükleri arasındaki farklar değil, ekranın parlaklığı ve çentikten kalan ekran alanı asıl farkı hissettirecektir.

Bundan da önemlisi, Pro modellerinde bulunan ProMotion özelliği, ekran yenileme hızını 120Hz’e kadar çıkarabiliyor. Bu da daha akıcı telefon deneyimi demek. Ek olarak baz modelde ve Plus modelinde Always-on-Display özelliği bulunmuyor.

Ortak noktaları ne?

Cihazların hepsinde OLED panel kullanılıyor.

panel kullanılıyor. Hepsinde HDR ve True Tone desteği var

Gelelim farkın en çok açıldığı yere: Performans

Apple, iPhone 14’ün baz modelini ve Plus modelini tanıttığında iPhone 13 ailesinde kullandığı A15 Bionic işlemcisinden devam etmesi bir nebze garipsenmişti. Fakat sonrasında Pro modelleri tanıtıldığında yeni A16 Bionic işlemciyi gördük. Yani ailede iki ayrı işlemci bulunuyor. Gündelik kullanımda farkı hissettirmeyecektir.

Depolama seçeneklerine baktığımızda Pro modellerinde 1 TB’a kadar seçim imkânı sunulduğunu görüyoruz. Bunun yanında baz modellerde en fazla 512 GB seçilebiliyor.

Ortak noktaları ne?

Cihazların hepsi 6 GB RAM ile geliyor.

Cihazların hepsinde 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği var

Batarya konusunda şaşırtıcı şekilde Pro Max modeli zirvede değil:

Onun yerine hissedilmeyecek kadar küçük bir farkla 14 Plus modeli, 4325 mAh değeriyle en fazla pil kapasitesini sunuyor. En düşük pil kapasitesi ise 3200 mAh ile iPhone 14 Pro’da karşımıza çıkıyor.

Apple’ın öve öve bitiremediği kameralarda durum ne?

Genelden özele doğru gidelim. Pro modellerinde görüp de baz modellerde göremediğiniz ek kamera telefoto lensi. Onun altında da LIDAR sensörü yer alıyor. Temel olarak baktığımızda ise iPhone 14, ikisi de 12 MP olmak üzere bir tane ana kameraya ve bir tane de ultra geniş açılı kameraya sahip.

Pro modellerde ise ana kamera 48 MP değerine kadar çıkıyor. Bunun yanında 12 MP değerinde telefoto ve ultra geniş açı lensleri bizi karşılıyor. 4 cihazın da ana kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunuyor ve bu da sabit video/fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ek olarak Pro modellerinde bu OIS sistemini Telefoto lensinde de görüyoruz

Baz modellerde 2 kat optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital zoom imkânı sağlanmış. Pro modellerde 3 kat optik yakınlaştırma ve 2 kat optik uzaklaştırma olmak üzere 6 kat optik zoom aralığı bulunuyor. Bunun yanında 15 kat dijital zoom da kamerayı destekliyor. Diyafram değerlerini yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.

Video tarafında nasıl farklar var?

Zoom konusundan başlayacak olursak baz modellerde (14 ve 14 Plus), 2 kata kadar optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Pro modellerinde ise 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilirken 2 kata kadar da optik uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. 9 kata kadar dijital yakınlaştırma imkânı da buna katkı sağlıyor.

Cihazların hepsi 720p kalitede 30 FPS videolar çekebiliyor. Full HD, yani 1080p videolar çekmek istediğinizde 60 FPS’e kadar çıkılabiliyor. 4K video çekiminde de aynı şekilde. Ağır çekimde ise tüm cihazlarda 120 veya 240 FPS’i seçebiliyorsunuz.

Hareket modu ve sinematik modda fark var mı?

Sarsılmaları en aza indiren hareket modunda çekim yapmak isterseniz baz modeller, 2,8K çözünürlüğe kadar 60 FPS çekim imkânı sunuyor. Sinematik modda ise 4K HDR sahneleri 30 FPS olarak yakalayabiliyorsunuz. Pro modellerde de durum aynı şekilde. Ek olarak tüm modellerde işitsel zoom özelliği bulunuyor. Bu da örnek olarak bir parkı video kaydına alırken çeşmeye yakınlaştırdığınızda cihazın, suyun sesine odaklanmasını; çocuklara yakınlaştırma yaptığınızda onların sesine odaklanmasını sağlıyor.

Ek olarak Pro modellerde yalan ProRes kayıt özelliği, baz modellerde bulunmuyor.

Fiyat konusunu kenara bırakarak düşünecek olursanız, sizin favoriniz hangisi?