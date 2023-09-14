iPhone 15 serisi sonunda tanıtıldı. Başarılı bir lansmanla tanıtılan yeni telefonlarda pek çok yeni özellik tanıtıldı. Peki bu özelliklerin bazıları gerçekten yeni ve ilk defa Apple'da mı yer aldı? Gelin, Android telefonlarda daha önceden var olan iPhone 15 özelliklerine bakalım.

Apple, son lansmanda iPhone 15 ailesini tanıttı. Telefonun konuşulan pek çok özelliği oldu. Tasarım olarak önceki modellerden ayırt edilemeyecek olan iPhone 15 ailesi performans ve özellik bakımından yeni özellikler duyurdu. Özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer alan titanyum çerçeve gibi özellikler büyük beğeni topladı. Peki Apple'ın yenilikçi diye tanıttığı, ancak aslında "Bu zaten daha önceden Android cihazlarda vardı." dediğimiz neler var?

Apple'ın en iyi yaptığı şeylerden biri zaten varolan bir özelliği sanki kendisi getiriyormuş gibi göstermesi olmuştur. Bunu yaparken tasarımsal ve donanımsal kusurları minimize ederek gerçekten daha dikkat çekici bir özellik haline getirmeyi başarırlar. Firmanın iPhone 15 serisi ile zaten Android'de var olan hangi özellikleri veya donanımı kullandığına gelin beraber bakalım.

Apple, iPhone 15 ile birlikte artık Android cihazların vazgeçilmezi olan Type-C'ye geçiş yaptı.

Avrupa Birliği'nin tek tip şarj zorunluluğu ile birlikte tüm cihazların Type-C kullanması zorunlu olmuştu. Apple da bu durumun üzerine iPhone 15 ailesi ile birlikte Type-C furyasına katılmış oldu. Artık yeni nesil iPhone kullanıcıları Android cihaz kullanan birinin evine gittiklerinde telefonlarını şarj edebilecekler.

Çok fütüristik gelen titanyum çerçeve de daha önce kullanılmıştı.

Apple'ın lansmanda en çok üzerinde durduğu konulardan biri de iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerdeki titanyum çerçeve oldu. Öncelikle kabul edelim, bu çok sık kullanılan bir şey değil. Zira titanyum son derece sağlam ve pahalı bir malzeme. Ancak 2017 yılında, o dönemler büyük ses getiren Essential Phone, titanyum çerçeveyi kullanmıştı. Bu telefonun arka plakada seramik kullanımı, kamerada çentik gibi pek çok yeniliğin de öncüsü olduğunu hatırlatmakta fayda var.

3D video kaydı yapabilme özelliği de eski sayılabilecek bir Android özelliğiydi.

HTC, her ne kadar günümüzde eski şanına yaraşır olmasa da bir dönemin efsane sayılabilecek telefon markalarındandı. Firma, aynı zamanda HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü ile de ses getirmişti. 3D dünyaya adım attığı için 2017 yılında HTC EVO 3D adında bir telefon da çıkardı.

Bu telefon, 3D içeriği oluşturmasını ve doğrudan telefonda görüntülenmesini sağlıyordu. Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarında, biraz da Vision Pro'ya hazırlık olması açısından Uzamsal Kayıt özelliğini tanıttı. Bu teknoloji, değerli anların 3 boyutlu olarak kaydedilmesini ve Vision Pro ile tekrar tekrar izlenmesini sağlıyor.

iPhone 15 Pro Max modeline dahil olan periskop telefoto lensi de bir süredir Android cihazlarda görülüyor.

Apple'ın büyük yenilik olarak tanıttığı özelliklerden biri de iPhone 15 Pro Max'e gelen periskop telefoto lensiydi. Bu lens, her Android telefonda olmasa da 2019'da çıkan Huawei P30 Pro'dan beri bazı Android cihazlarda görünüyordu.

Önümüzdeki dönemde bizleri neler bekliyor?

Apple, daha önce yapılan bir şeyi kendisi yapmış gibi tanıtmayı seven bir firma. Ancak bunu yaparken çok başarılı bir şekilde entegre etmeleri ve kendi tanınırlıkları nedeniyle gerçekten sektöre yön vermeyi de başarıyorlar. Bakalım iPhone 16 çıktığında daha önce yapılmış hangi yenilikleri göreceğiz. Sizin aklınıza gelenler neler? Yorumlarda buluşalım.