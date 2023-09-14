Ülkemizde Apple ürünlerinin cep yaktığı konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Artan IMEI kayıt ücretleri ile birlikte artık yurt dışından cihaz almanın da pek bir esprisi kalmadı. Yine de belki bir telefon parasına telefon + mini bir tatil mümkün olabilir.

Apple'ın her sene merakla beklenen lansman etkinliğinde yeni iPhone 15 serisini ve bazı başka yeni ürünlerini gördük. Görmesine gördük ancak Apple'ın sitesi tekrar açıldığında gördüğümüz fiyatlar açıkçası biraz moral bozmadı değil. Bu yıl IMEI kayıt bedelinin de 20 bin TL olmasıyla birlikte yurt dışından ucuza alma hayalleri de büyük oranda suya düşmüş oldu.

Peki gerçekten bir iPhone 15 almaya karar versek, ülkeler arasındaki fiyat farkından araya küçük bir tatil sıkıştırmamız yine de mümkün olabilir mi? O kadar parayı cebimizden çıkarabiliyorsak hak ettiğimiz tatile nasıl gidebiliriz, gelin birlikte bakalım.

(Bu yazıdaki tüm hesaplamaları pasaportunuz, vizeniz, yurt dışı çıkış pulunuz vs. var kabul ederek yapıyoruz. Yola çıktığımız şehir ise İstanbul.)

Alacağımız cihaz: iPhone 15 Pro Max (256 GB)

Türkiye Fiyatı: 76.999 TL

Herkesin gidip durduğu, Orta Doğu'nun Paris'i Dubai

Dubai daha çok Orta Doğu'nun New York'u olmak istese de doğuda bir yer övülecekse illa Paris'e benzetiliyor. Kozmopolit ve sıcak bir şehir olan Dubai'ye gitmek için ise en mantıklı yöntem, Abu Dhabi'ye uçup oradan otobüsle ulaşım sağlamak. Böylece daha uygun fiyata yolculuk yapmak mümkün oluyor. Uçak biletlerine 6.361 TL, otobüse de 702 TL ayırdığımızda yol parasını halletmiş oluyoruz. Daha ucuz da uçuş var ama gerek yok şimdi toplam 29 saat aktarma beklemeye.

Dubai çok sıcak ve taksi pahalı, o paraya merkeze daha yakın bir otel tutmak daha mantıklı olacaktır ama tabii seçim sizin. Metro avantajıyla York International Hotel adlı otelde bir oda tutarsanız, ödemeniz gereken para sadece 1028 TL olacaktır. Yemek+içecek için ise 45 dirhem ödüyoruz, yani 330 TL. Metroya da yaklaşık 14 dirhem yani 102 TL vereceğiz.

iPhone 15 Pro Max'in bu ülkedeki fiyatı, güncel kurla bakıldığında 37.404 TL

Yol (Gidiş-Dönüş): 7.165 TL

7.165 TL iPhone 15 Pro Max fiyatı: 37.404 TL

37.404 TL IMEI kayıt parası: 20.000 TL

20.000 TL Kalacak yer: 1028 TL

1028 TL Yeme-İçme: 330 TL

330 TL Toplam: 65.927 TL

Kalan parayla yapılabilecekler: Ben olsam daha çok yemek yerdim ama siz benim gibi yapmayın. Mesela Şeyh Zayed Camisi'ni görün, Louvre Dubai'yi gezin, arada kahve falan için. Şapka takmayı da ihmal etmeyin.

Başka bir ülkeye de bakalım: Kartpostal gibi fotoğraflarla kamera testi yapmak isteyenlere Basel-İsviçre

Herkesin başka bir yerli olduğu İsviçre'nin temelde iki tane önemli vasfı var: Savaşlara karışmamak ve bankacılığın kitabını yazmak. Tabii ki ülke imajı böyle değil, İsviçre denildiğinde akla ilk gelen şeyler çikolata ve doğa manzarası. Bir dönem Türk takımlarının sürekli kampa gitmesiyle de aşina olduğumuz dağlarıyla İsviçre, AB içinde en ucuza iPhone alabileceğimiz ülkelerden biri. Güncel kurla baktığımızda iPhone 15 Pro Max, 39.206 TL'ye satılıyor.

Basel şehrine gitmek için ödememiz gereken gidiş dönüş uçak bileti ücreti ise 5.477 TL olarak karşımıza çıkıyor. E hoş. Yalnız İsviçre'nin kendisi pahalı, o yüzden uygun fiyatlı kalacak yer bulmak önemli. Akrabanız falan varsa oraya gitmek daha makul olabilir, hem daha uzun kalırsınız hem yemeğe falan çok para harcamazsınız. Ortalama bir akşam yemeği 25 İsviçre Frangı, yani 755 TL. Kahve 155 TL'ye denk geliyor. "Susadım, bari bir su içeyim." diyorsunuz, hop 110 TL. Hoş değil. Neyse ki sizi düşünüyorum da kahvaltı dahil, uygun fiyatlı otel buldum, sadece 2.941 TL. Manzara falan beklenecek bir yer değil ama güzel gözüküyor. Bir uçtan ötekine 1 saatte yürünen bir şehir olduğu için bol bol yürüyüş yapacağımız bir şehir bu.

Yol (Gidiş-Dönüş): 5.477 TL

5.477 TL iPhone 15 Pro Max fiyatı: 39.206 TL

39.206 TL IMEI kayıt parası: 20.000 TL

20.000 TL Kalacak yer: 2.941 TL

2.941 TL Yeme-İçme: 1.020 TL

1.020 TL Toplam: 68.644 TL

Kalan parayla yapılabilecekler: Basel Wine Fair var, ona gidilebilir. Schengen vizeniz varsa Almanya ve Fransa'ya sınır komşususunuz, oralara bir uğrayabilirsiniz. Rheinfahre adlı nehir boyu yürüyebilirsiniz. Markplatz'dan da hediyelik alabilirsiniz.

Gitmişken bir de maç izlemelik Londra

Britanya malum Brexit ile AB'den ayrıldı ve o günden bu yana FM oyuncularının canını sıkmaya devam ediyor. Hayır çalışma izni zaten zordu, bir de bu çıktı başımıza. Neyse. İngiltere'de iPhone 15 Pro Max fiyatı 40.355 TL. Ciddi bir meblağ, kabul. Yolculuk için ödememiz gereken para ise gidiş-geliş 5.721 TL olarak karşımıza çıkıyor. Oteller ise oldukça pahalı, bulduğum en kalınabilir ve ucuz otelin gecelik fiyatı 3.330 TL oldu. Daha uygun fiyatlısı var ancak puanları çok düşük, görselleri de pek iç açıcı değil. Aradaki fiyat farkı da 300-500 TL civarında.

Londra da pek ucuz bir yer değil, bunun bilincinde olarak hareket etmek gerekiyor. Ortalama bir yemek 20 pound, yani 673 TL. Ya da meşhur burger zincirlerinden 8 pound karşılığında da karın doyurabilirsiniz, orası size kalmış. British Museum da ücretsiz, gidip gezin yolunuz düşmüşken, Anadolu'nun tarihi eserlerini görün. 417 TL'ye Tower Bridge'e çıkıp Galata'ya gelmiş turistler gibi davranın. Size kalmış.

Yol (Gidiş-Dönüş): 5.721 TL

5.721 TL iPhone 15 Pro Max fiyatı: 40.355 TL

40.355 TL IMEI kayıt parası: 20.000 TL

20.000 TL Kalacak yer: 3.330 TL

3.330 TL Yeme-İçme: 673 TL

673 TL Toplam: 70.079TL

Kalan parayla yapılabilecekler: Kalan parayla Tower Bridge'e çıkabilir, dev dönme dolaba binebilirsiniz. Futbol seviyorsanız Londra takımlarından birinin illa maçı vardır, ona gidebilirsiniz.

"Abi bende pasaport yok ki vize olsun" diyenler için Moldova

Moldova, kimlikle gidilebilen ülkeler listelerinde yer alan küçük bir ülke olsa da, iş iPhone almaya geldiğinde büyük avantaj vadediyor. Öncelikle bu ülke için henüz resmi bir fiyat bilgisi olmasa da, perakendecilerin verdiği fiyatlar güncel kurla bakınca 38.240 TL yapıyor. Kapalı havuzlu, balkonlu odalara sahip bir otelde gecelik konaklama ücreti ise 1.319 TL. Bir öğün yemek ortalamada 200 TL, kahve 45 TL. Uçak bileti ise gidiş dönüş olarak 6.557 TL.

Yol (Gidiş-Dönüş): 5.721 TL

5.721 TL iPhone 15 Pro Max fiyatı: 38.240 TL

38.240 TL IMEI kayıt parası: 20.000 TL

20.000 TL Kalacak yer: 1.319 TL

1.319 TL Yeme-İçme : 290 TL

: 290 TL Toplam: 65.570 TL

Bu fiyatlarda ve şartlarda değişiklik olabilir, bu gerçeği aklımızda tutmamızda yarar var. Yine de ufak bir yurt dışı tatili ile telefon almamız durumunda tatil bedava hale gelebilmesi dikkat çekici. Kullanılan kurlar 13.09.23 tarihli kur bilgileridir. Daha ucuz alternatifler de bulunabilecekse de bir hafta sonu tatilini en az zahmetle atlatacak alternatiflere yöneldiğimizi de belirtelim. Yani yatırım tavsiyesi değildir.

"Abi benim param da yok, öğrenciyim ben" diyenleri şöyle alalım: