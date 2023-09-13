Apple her yeni telefon tanıttığında ortaya çıkan cihazlar isim benzerliği sebebiyle birbirine benzetiliyor. iPhone 15 modellerinde de bu durum söz konusu. Peki bu modellerin tam olarak birbirinden farkı ne?

12 Eylül 2023 tarihinde yeni iPhone 15 ailesini Pro modelleriyle tanıtan Apple, geçen yıl olduğu gibi Plus modelini tekrar getirdi. Bu bağlamda yeni iPhone ailesi, 4 üyeyle karşımıza çıkmış oldu. Bunların arasındaki farklar bariz olsa da çoğu, gündelik kullanıcı için havada kalmış oldu.

Biz de bu bağlamda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i birbirinden ayıran özelliklerine detaylıca bakacağız. Tasarım anlamında kabaca yenilik getirmeyen cihazlar yüzeysel bakacak olursak hem malzeme hem de donanım konularında birbirinden ayrılıyor. Detaylarına da gelin birlikte bakalım.

iPhone 15 modellerinin birbirinden ne farkları var?

Tasarım ile başlayalım:

Malzeme bakımından Apple’ın, iPhone 15 ve 15 Plus’ı bir kenara, 15 Pro ve 15 Pro Max’i ise diğer tarafa aldığını görüyoruz. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin arka kısmında parlak bir cam, kenarlarında ise alüminyum malzeme kullanılıyor. Pro modellerin arka kısmında ise mat bir cam kullanılırken kenarlarda paslanmaz çelik kullanıldığını görüyoruz.

Pro modellerinde üst segmenti belli eden dört renk seçeneği bulunurken temel iPhone 15 ve Plus modellerinde beş adet renk seçeneği var. Malzeme olarak da baz modellerde alüminyum kullanılırken Pro modeller, titanyum gövdeyle geliyor.

Hem baz modellerde hem de Pro’larda Dynamic Island özelliği var. Arka tarafa geçtiğimizde baz modelde parlak, Pro'larda mat cam kendini belli ediyor. Arka tarafta dört cihazda da alışık olduğumuz Apple tasarımını görüyoruz.

Bu bağlamda 15 ve 15 Plus modellerinde 2, Pro modellerinde 3 kamera ve 1 LIDAR sensörü bizleri karşılıyor.

Cihazların dördünde de IP68 sertifikası bulunuyor. Bu da cihazların toza ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Bu noktada ufak bir bilgi:

Apple reklamlarında Watch gibi su geçirmez cihazlar, mankenlerin bileğinde yüzdükleri sırada gösterilir. Fakat Apple bu durumdan kaynaklı bozulmaları garanti kapsamına almaz. Telefon için de aynı durum geçerli.

Boyutlara geçiyoruz:

Burada tablodan da görebileceğiniz üzere iPhone 15 ve 15 Pro’nun birbirine yakın olduğunu, fakat ağırlık bakımından aralarında hissedilir bir fark bulunduğunu görüyoruz. Aynı durum 15 Plus ve Pro Max için de geçerli. Boyut anlamında önceki modellerden pek de ayrılmadıklarını söyleyebiliriz.

Kasa boyutları bu şekildeydi. Peki ekran kısmındaki farklar neler?

iPhone 15 ve Pro modelleri 6,1 inç; Plus ve Pro Max modelleriyse 6,7 inç boyutunda ekrana sahip. Bunun haricinde hem baz hem de Pro modelleri dışarıda 2000 nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Bunun dışında piksel yoğunlukları ve ekran çözünürlükleri yakın.

Bundan da önemlisi, daha önce sadece Pro modellerinde bulunan ProMotion özelliği, ekran yenileme hızını 120Hz’e kadar çıkarabiliyordu. Şimdi, 4 modelde de bu teknoloji var. Bu da daha akıcı telefon deneyimi demek. Ek olarak baz modelde ve Plus modelinde Always-on-Display özelliği bulunmuyor.

Gelelim farkın en çok açıldığı yere: Performans

Apple, bir önceki Pro modelindeki işlemciyi yeni baz modelde kullanma geleneğini burada da sürdürüyor. Bu bağlamda iPhone 15’in baz modelini ve Plus modelinde iPhone 14 ailesinde kullandığı A16 Bionic işlemcisinden devam ediyor. Pro modelleri için yeni A17 PRO işlemcisini gördük. Yani ailede iki ayrı işlemci bulunuyor. Gündelik kullanımda farkı hissettirmeyecektir.

Depolama seçeneklerine baktığımızda Pro modellerinde 1 TB’a kadar seçim imkânı sunulduğunu görüyoruz. Bunun yanında baz modellerde en fazla 512 GB seçilebiliyor. Ayrıca baz modellerde 6 GB RAM sunulurken Pro'larda 8 GB RAM geliyor.

Ortak noktaları ne?

Cihazların hepsinde 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği var

Batarya konusunda şaşırtıcı şekilde Pro Max modeli zirvede.

Tahmini 4852 mAh batarya kapasitesiyle Pro Max modeli, 29 saate kadar video oynatma sunuyor. Plus modeli ise tahmini 4912 mAh batarya kapasitesi olmasına rağmen 26 saate kadar video oynatabiliyor. Fakat genel olarak serinin sağlam bir batarya ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz.

Apple’ın öve öve bitiremediği kameralarda durum ne?

Genelden özele doğru gidelim. Pro modellerinde görüp de baz modellerde göremediğiniz ek kamera telefoto lensi. Onun altında da LIDAR sensörü yer alıyor. Temel olarak baktığımızda ise iPhone 15, ikisi de 12 MP olmak üzere bir tane ana kameraya ve bir tane de ultra geniş açılı kameraya sahip.

Pro modellerde ise ana kamera 48 MP değerine kadar çıkıyor. Bunun yanında 12 MP değerinde telefoto ve ultra geniş açı lensleri bizi karşılıyor. 4 cihazın da ana kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunuyor ve bu da sabit video/fotoğraf çekmenizi sağlıyor.

Baz modellerde 2 kat optik uzaklaştırma, 2 kat optik yakınlaştırma ve 10 kata kadar dijital zoom imkânı sağlanmış. Pro modellerde ise düz Pro modelinde 3 kat optik yakınlaştırma ve 2 kat optik uzaklaştırma olmak üzere 6 kat optik zoom aralığı bulunuyor. Bunun yanında 15 kat dijital zoom da kamerayı destekliyor. Pro Max modelinde ise optik yakınlaştırma değeri 5 kata kadar çıkıyor. Bunun yanında 2 kat optik uzaklaştırma ve 25 kata kadar dijital zoom bulunuyor. Diyafram değerlerini yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.

Video tarafında nasıl farklar var?

Zoom konusundan başlayacak olursak baz modellerde (15 ve 15 Plus), 6 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Pro modelinde 9 kat dijital yakınlaştırma yapabilirken Pro Max modelinde bu değer 15 kata kadar yükseliyor.

Cihazların hepsi 720p kalitede 30 FPS videolar çekebiliyor. Full HD, yani 1080p videolar çekmek istediğinizde 25, 30 ve 60 FPS’e kadar çıkılabiliyor. 4K video çekiminde de seçeneklerin başına 24 FPS ekleniyor. Ağır çekimde ise tüm cihazlarda 120 veya 240 FPS’i seçebiliyorsunuz.

Hareket modu ve sinematik modda fark var mı?

Sarsılmaları en aza indiren hareket modunda çekim yapmak isterseniz baz modeller, 2,8K çözünürlüğe kadar 60 FPS çekim imkânı sunuyor. Sinematik modda ise 4K HDR sahneleri 30 FPS olarak yakalayabiliyorsunuz. Pro modellerde de durum aynı şekilde. Ek olarak tüm modellerde işitsel zoom özelliği bulunuyor. Bu da örnek olarak bir parkı video kaydına alırken çeşmeye yakınlaştırdığınızda cihazın, suyun sesine odaklanmasını; çocuklara yakınlaştırma yaptığınızda onların sesine odaklanmasını sağlıyor.

Ek olarak Pro modellerde yalan ProRes kayıt özelliği, baz modellerde bulunmuyor.