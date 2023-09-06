iPhone 15 ailesinin tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. Peki iPhone 15 ile iPhone 15 Plus, hangi özelliklere sahip olacak? İşte bu iki telefonla ilgili bilinen her şey...

Apple hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri iPhone 15 lansmanına sayılı günler kaldı. Teknoloji devi, 12 Eylül'de gerçekleştireceği "Wonderlust" isimli etkinlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i tanıtacak. Ayrıca markanın diğer ürünleriyle de bu lansmanda tanışma imkânı yakalayacağız.

Peki iPhone 15 ile iPhone 15 Plus modelleri hangi özelliklerle donatılacak. Bu içeriğimizde, yaklaşmakta olan telefonların bugüne dek ortaya çıkan tüm özelliklerine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

iPhone 15

iPhone 15 tasarımı:

Apple, 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 ile, keskin hatlara sahip bir tasarım dilini benimsemeye başladı. 2023 model iPhone'larda da genel olarak aynı tasarım dilini göreceğiz. Bir başka deyişle Apple, tasarım noktasında yine ağzımızı açık bırakacak bir değişiklik sunmayacak. Yine de iPhone 15 ailesinde bir önceki yıla kıyasla birkaç değişiklik bulunacak.

iPhone 15 ekranı:

6.1 inç OLED, 60 Hz

Teknoloji devi, iPhone 14'ün Pro ve Pro Max modellerinde "Dynamic Island" dediği yeni bir teknolojiye geçiş yaptı. Böylelikle iPhone'lar için çentik devri sona ermiş oldu. İşte iPhone 15'teki en önemli tasarım değişikliklerinden bir tanesi ekranda bizleri karşılayacak. iPhone 15 ile artık standart modellerde de Dynamic Island özelliği bulunacak. iPhone 15'in ekranı ise iPhone 14'e kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacak. 6.1 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 60 Hz tazeleme oranı sunacak.

iPhone 15 işlemci ve performans özellikleri:

A16 Bionic

6 GB RAM (LPDDR5)

Geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir işe imza atan Apple, iPhone 14'te bir yıl öncesine ait olan A15 Bionic işlemciyi kullandı. Pro ve Pro Max'te ise A16 Bionic işlemci ile karşılaştık. Bu durum, 2023'te de yaşanacak. Apple, iPhone 15'te iPhone 14 Pro'daki A16 Bionic'in gelişmiş bir versiyonunu kullanacak. RAM cephesinde ise 6 GB kapasite göreceğiz.

iPhone 15, 3.877 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu batarya, A16 Bionic'in verimli yapısı sayesinde daha iyi performans sunacak.

Ve evet; tarihte ilk kez bir iPhone'da USB Type-C portunun kullanılmaya başladığını göreceğiz. iPhone 15'in hızlı şarj desteği ise şimdilik gizemini koruyan bir husus. Bazı kaynaklar, 35W hızlı şarj olasılığından bahsediyorlar ancak bunun Pro modellere özel olma ihtimali de var.

iPhone 15 kamera özellikleri:

48 MP + 12 MP

iPhone 15, yine ikili kamera kurulumu ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonun ana arka kamerası, Sony tarafından üretilen 48 MP sensörü içerecek. Telefondaki ikinci kamera ise ultra geniş açı için kullanılacak. 12 MP çözünürlük sunan kamera, f/2.4 diyafram aralığı değerine sahip olacak ve iPhone 14'e kıyasla büyük bir iyileştirme sunmayacak. iPhone 15, daha çok ana arka kamerası ile gündemde kalacak. Öte yandan; iPhone 15'in selfie kamerasında da bir değişim yok. iPhone 14'ün 12 MP selfie kamerası, gelişmiş versiyonuyla iPhone 15'te de karşımıza çıkacak.

iPhone 15 teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz İşlemci A16 Bionic RAM 6 GB (LPDDR5) Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) Batarya 3.877 mAh İşletim Sistemi iOS 17 Renk Seçenekleri Beyaz, mavi, siyah, sarı, pembe

iPhone 15 tahmini fiyatı:

Versiyon Fiyatı 128 GB 799 dolar 256 GB 899 dolar 512 GB 1.099 dolar

iPhone 15 Plus

Geçmişte olduğu bu yıl da standart model ile Plus model arasında büyük bir farklılık olmayacak. iPhone 15 Plus, iPhone 15'te kullanılan ekranın 6.7 inç boyutlu versiyonuna ev sahipliği yapacak. Gövdedeki büyüme, telefonun daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapmasını sağlayacak. iPhone 15'te Plus'ta 4.912 mAh kapasiteli bir batarya ile karşılaşacağız. Telefonun kamera, işlemci, RAM ve depolama alanı gibi diğer özellikleri, iPhone 15 ile aynı olacak.

iPhone 15 Plus teknik özellikleri:

Ekran 6. 7 inç OLED, 1284 x 2778 piksel, 60 Hz İşlemci A16 Bionic RAM 6 GB (LPDDR5) Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) Batarya 4.912 mAh İşletim Sistemi iOS 17 Renk Seçenekleri Beyaz, mavi, siyah, sarı, pembe

iPhone 15 Plus tahmini fiyatı: