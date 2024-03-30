Teknik çizimleri, 3D görselleri, maketleri derken şimdi de iPhone 16'nın kılıfları ortaya çıktı. Kılıflar, bugüne kadarki sızıntıları doğruluyor.

iPhone 16 serisinin tanıtılmasına yaklaşık 6 ay gibi bir süre kaldı ve zaman daraldıkça daha fazla sızıntı ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl sızıntılar iki önemli konu üzerinde yoğunlaşıyor; değişen arka kamera tasarımı ve yapay zekâ özellikleri.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara ve Apple'a yakın kaynaklara göre Apple, iPhone 16'nın kamerasında iPhone X modeline benzer şekilde yekpare dikey bir tasarım tercih edecek. Ancak ancak kamera lensleri birbirinden bağımsız görüneceğinden Samsung telefonlardakine yakın bir görünüm sunacağı da söylenebilir.

Sızıntıya göre iPhone 16 kılıfları bu şekilde görünüyor:

Daha önce bu sızıntıları doğrulayan taslak çizimler ve bu çizimlere dayanarak oluşturulmuş 3D görüntüler paylaşılmıştı. Şimdi ise iPhone 16'nın kılıflarına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşılmış durumda. Elbetteki fotoğrafların gerçekten iPhone 16 kılıflarına ait olduğunu doğrulamak mümkün değil ancak kılıfta yer alan kamera boşluğunun sızıntılardaki kamera tasarımıyla uyuştuğunu söyleyebiliriz.

iPhone 16'nın muhtemel tasarımı bu şekilde olacak:

Eğer Apple, büyük bir sürprizle karşımıza çıkmazsa iPhone 16 serisinde en çok konuşulan değişikliğin yapay zekâ özellikleri olacağını söyleyebiliriz. Kamera tasarımının yenilenmesi, bazı kullanıcıları memnun edecek olsa da kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek bir değişiklik değil. Ancak özellikle Samsung'un Galaxy AI duyurusundan sonra Apple'dan yapay zekâ beklentisinin daha da arttığını söyleyebiliriz.