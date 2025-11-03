Kasım İndirimleri Bomba Gibi Başladı: iPhone 16e Bugüne Kadarki En Düşük Fiyatına İndi

Apple'ın bu yılın başlarında tanıttığı bütçe dostu iPhone modeli iPhone 16e, Amazon'da büyük indirime girdi. Cihaz, şu anda Apple'dan %22, yani binlerce TL daha ucuza alınabiliyor.

Yüksek dolar kuru ve vergiler nedeniyle Türkiye’de üst düzey bir telefon almak için ciddi paralar ödemek gerekiyor. Özellikle de bir iPhone almak istiyorsanız çok yüksek bir miktarı gözden çıkarmanız gerekebilir. Bu yüzden de kullanıcılar, indirim kampanyalarını takip etmeye çalışıyor.

Hepimizin de bildiği üzere kasım ayı, indirim ayıdır. Bu ay boyunca Black Friday etkinlikleri kapsamında birçok indirim göreceğiz. Şimdi ise yeni iPhone arayanların kesinlikle göz atması gereken bir kampanya Amazon’da başladı. iPhone 16e modeli, büyük indirime girdi.

iPhone 16e, Amazon’da 38.998 TL’ye düştü

Apple’ın şubat ayında tanıttığı iPhone 16e, Amazon üzerinden** 38.998 TL’ye kadar düştü**. Satıcısı da direkt Amazon’un resmî Apple mağazası olduğu için güvenilir. Normalde iPhone 16e modeli Apple’ın sitesinde 49.999 TL’ye satılıyor. Yani Amazon’daki fiyat,** %22 oranında daha avantajlı**. Cihaza buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. “Gülümseten Kasım” kapsamında kısa süreli bir kampanya olduğunu hatırlatalım.

iPhone 16e, bu yılın başlarında SE modellerinin yerine gelen, uygun fiyatlı iPhone modeliydi. Arkasında tek kameralı bir tasarım olsa da genel anlamda iyi performans verebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 6,1 inç OLED ekran, A18 çip, 8 GB RAM, Apple Intelligence desteği, 48 MP 2’si bir arada kamera sistemi, 26 saat pil ömrü gibi özellikleri var.