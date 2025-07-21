Tarihin en ince iPhone'u olacak iPhone 17 Air hakkında yeni bilgiler geldi. Sızıntıya göre telefon, 3000 mAh'in altında batarya kapasitesiyle gelecek.

Apple, bu seneki iPhone modellerinde önemli bir yenilikle karşımıza çıkacak. Öyle ki büyük ihtimalle Plus modelin yerini “iPhone 17 Air” ismini alan yepyeni bir modelin alacağını göreceğiz. Bu cihaz, tıpkı Samsung Galaxy S25 Edge gibi, ultra ince tasarıma sahip bir telefon olarak gelecek. Öyle ki kalınlığının yalnızca 5,5 mm olması bekleniyor. Bu da onu tarihin en ince iPhone’u yapacak.

Hâliyle bu kadar ince bir telefon olması, bazı konularda taviz vermesine neden olacak. Bunlardan biri de batarya. Cihazın bataryasının küçük olması zaten bekleniyordu ancak gelen yeni bir sızıntı, kullanıcıları mutlu etmeyecek seviyelerde olabileceğini gösterdi.

3000 mAh’in altında bataryayla gelecek

Telefonlar konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Instant Digital’in edindiği bilgilere göre iPhone 17 Air’ın batarya kapasitesi 3000 mAh’in altında olacak. Tam miktarı ise paylaşılmamış. Ancak önceki sızıntılarda 2800 mAh civarı konuşuluyordu. Bu, gerçekten pek de güven veren bir kapasite değil.

Telefonun bu tarz bir kapasiteyle gelirse tam performansta bir günü çıkarması zor gözüküyor. Ancak pil tasarrufu modu kullanılırsa tam 1 günlük pil ömrü sunabilir. Ayrıca cihazı çok yormayanların da 1 güne yakın kullanması olası. Ancak her hâlükârda 2025 yılında çıkan amiral gemisi bir telefonda bu denli düşük kapasite görmek insanları mutsuz edecektir. Karşılaştırma yapacak olursak Samsung’un ince telefonu S25 Edge’de 3786 mAh’lik batarya var. Yani iPhone 17 Air’dan bu konuda daha önde olacak.

Tabii ki kesin konuşmamak gerekiyor. Apple, yeni telefonlarında kullanacağı A19 çiplerinde verimliliği artırmaya çalışacaktır. Yani kapasite düşük olsa bile başarılı verimlilik ve optimizasyon ile yeterli düzeyde pil ömrü sunulabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.