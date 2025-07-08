Apple'ın merakla beklenen en ince iPhone modeli iPhone 17 Air'in tasarımı kalıp model ile kanlı canlı bir şekilde ortaya çıktı.

Apple’ın en yeni iPhone modeli iPhone 17 Air hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bugün tanıtım rengi ortaya çıkan telefonun şimdi de tasarımı kanlı canlı bir şekilde karşımızda.

iPhone 17 Air, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olacak. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre telefonun en ince noktası sadece 5,5 mm olacak. Karşılaştırmak gerekirse iPhone 6 bile 6,9 mm kalınlıktaydı. Yani bu telefon adeta kâğıt gibi olacak.

iPhone 17 Air böyle görünecek:

Tabii bu incelik bazı fedakârlıkları da beraberinde getiriyor. iPhone 17 Air’de sadece tek bir arka kamera, tek bir hoparlör ve Pro modeldeki A19 Pro çipi yerine biraz daha düşük güçlü bir A19 çip yer alacak. Pil ömrünün de Pro modellere göre daha kısa olması bekleniyor.

Buna rağmen telefon 6,6 inçlik ekran, Dinamik Ada, 48 MP kamera, USB-C girişi, Eylem Tuşu ve Kamera Denetimi Tuşu gibi günümüz iPhone'larından alıştığımız birçok özellik ile birlikte gelecek. Ayrıca MagSafe desteği ve 12 GB RAM'e de sahip olacak.

Bir diğer dikkat çeken detay da fiziksel SIM kart yuvasının olmaması. iPhone 17 Air tamamen eSIM teknolojisine geçiyor. Ülkemizde satışa sunulacak iPhone 17 Air'lerde fiziksel SIM kart yuvasının bulunup bulunmayacağını bilmiyoruz ama sırf bu sebepten pek çok kullanıcı kullanmayı tercih etmeyebilir.

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