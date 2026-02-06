iPhone 17e Hakkında Keyif Kaçıran İddia: Çentikli Tasarım Devam Edecek!

Bu ay tanıtılabilecek iPhone 17e ile ilgili yeni bilgiler geldi. Telefon, tasarım anlamında kullanıcıları üzecek ancak sevindirici teknik iyileştirmelerle gelecek.

Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 16e modeliyle uygun fiyatlı iPhone’lara yepyeni bir yaklaşım sergilemeye başlamıştı. iPhone 16e modeli, gelişmiş özellikler ve iPhone 14 benzeri bir tasarımla geliyordu. Ancak en sevilmeyen noktalarından biri artık modası geçmiş olarak nitelendirebileceğimiz çentikli tasarımdı.

Şirketin yakında iPhone 17e olarak isimlendirilen yeni uygun fiyatlı telefonunu piyasaya sürmesini bekliyoruz. Şimdi ise bu telefon hakkında Japon blog Mac Otakara üzerinden yeni sızıntılar paylaşıldı. Sızıntı, cihazı bekleyenleri pek sevindirmeyecek bilgiler içeriyor.

iPhone 16e ile tasarımı aynı olacak

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan sızıntıya göre Apple, iPhone 17e modelinde büyük tasarım değişiklikleri yapmayı planlamıyor. Telefonun, iPhone 16e ile büyük oranda benzer bir tasarıma sahip olacağı aktarılmış. Bazı iddialar cihazda Dinamik Ada olabileceği yönündeydi ancak bu iddiaya göre şirket, çentikli tasarımı yeni uygun fiyatlı iPhone’unda da sürdürecek.

Tasarımda değişiklik olmasa da neyse ki teknik tarafta önemli iyileştirmeler göreceğiz. Sızıntıya göre cihazda Apple’ın en üst seviye işlemcilerinden olan A19 çip yer alacak. Ayrıca şirketin ikinci nesil modemi **C1X **de telefona eklenecek. Ayrıca tıpkı iPhone Air’de olduğu gibi şirketin kendi Wi-Fi ve Bluetooth çipi N1, iPhone 17e de yer alacak.

iPhone 17e hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. iPhone 16e modeli geçen yılın şubat ayının ortalarında gelmişti. Bu yüzden iPhone 17e’nin de bu ay içinde tanıtıldığını görebiliriz.