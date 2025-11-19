Apple boşuna kendi modemini üretmemiş: iPhone 17 ile iPhone 16'nın Wi-Fi hız karşılaştırması paylaşıldı

Apple'ın iPhone 17 serisinde ilk kez kullandığı özel üretim Apple N1 ağ çipi, Ookla Speedtest verilerine göre mobil Wi-Fi hızlarında büyük bir sıçrama yarattı. ABD, Japonya ve Almanya gibi kilit bölgelerde yapılan ölçümlerde, iPhone 17'nin medyan indirme ve yükleme hızlarında önceki iPhone 16'ya kıyasla %40'a varan bir artış gözlendi.

Apple, mobil cihazlarında ağ performansını maksimize etme hedefiyle iPhone 17 serisinde radikal bir karar alarak, tescilli Apple N1 ağ çipine geçiş yaptı. Önceki modellerde (iPhone 16) kullanılan Broadcom çiplerinin aksine, N1'in özel donanım ve yazılım entegrasyonu, Ookla tarafından yayınlanan küresel Speedtest verilerine yansıdı.

Bu veriler, iPhone 17'nin medyan indirme hızında iPhone 16'ya göre %40'a varan bir iyileşme kaydettiğini gösteriyor; örneğin Japonya'daki ortalama indirme hızı 328.62 Mbps'ye ulaştı. Bu atılım, sadece ham hız artışı değil, aynı zamanda Apple'ın tedarik zincirindeki kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin de bir parçasıdır.

Özellikle sinyalin zayıf olduğu bölgelerdeki performans artışı, N1 çipinin en dikkat çekici avantajlarından biri oldu. Ookla, Wi-Fi indirme hızlarının en düşük %10'luk diliminde yapılan ölçümlerde iPhone 17'nin 56.08 Mbps ile lider olduğunu açıkladı ve bu değerle Pixel 10 Pro (53.25 Mbps) gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

Bu durum, Apple'ın kullanıcı deneyimini en zorlu koşullarda dahi iyileştirdiğini gösteriyor. Yapılan ölçümler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya, Hindistan ve Fransa dahil birçok büyük pazarı kapsıyor.