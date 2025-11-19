Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple boşuna kendi modemini üretmemiş: iPhone 17 ile iPhone 16'nın Wi-Fi hız karşılaştırması paylaşıldı

Apple'ın iPhone 17 serisinde ilk kez kullandığı özel üretim Apple N1 ağ çipi, Ookla Speedtest verilerine göre mobil Wi-Fi hızlarında büyük bir sıçrama yarattı. ABD, Japonya ve Almanya gibi kilit bölgelerde yapılan ölçümlerde, iPhone 17'nin medyan indirme ve yükleme hızlarında önceki iPhone 16'ya kıyasla %40'a varan bir artış gözlendi.

Apple boşuna kendi modemini üretmemiş: iPhone 17 ile iPhone 16'nın Wi-Fi hız karşılaştırması paylaşıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, mobil cihazlarında ağ performansını maksimize etme hedefiyle iPhone 17 serisinde radikal bir karar alarak, tescilli Apple N1 ağ çipine geçiş yaptı. Önceki modellerde (iPhone 16) kullanılan Broadcom çiplerinin aksine, N1'in özel donanım ve yazılım entegrasyonu, Ookla tarafından yayınlanan küresel Speedtest verilerine yansıdı.

Bu veriler, iPhone 17'nin medyan indirme hızında iPhone 16'ya göre %40'a varan bir iyileşme kaydettiğini gösteriyor; örneğin Japonya'daki ortalama indirme hızı 328.62 Mbps'ye ulaştı. Bu atılım, sadece ham hız artışı değil, aynı zamanda Apple'ın tedarik zincirindeki kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin de bir parçasıdır.

Özellikle sinyalin zayıf olduğu bölgelerdeki performans artışı, N1 çipinin en dikkat çekici avantajlarından biri oldu. Ookla, Wi-Fi indirme hızlarının en düşük %10'luk diliminde yapılan ölçümlerde iPhone 17'nin 56.08 Mbps ile lider olduğunu açıkladı ve bu değerle Pixel 10 Pro (53.25 Mbps) gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

Bu durum, Apple'ın kullanıcı deneyimini en zorlu koşullarda dahi iyileştirdiğini gösteriyor. Yapılan ölçümler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya, Hindistan ve Fransa dahil birçok büyük pazarı kapsıyor.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim