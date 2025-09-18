iPhone 17 Pro Max'te Fotoğrafları Mahveden Bir Hata Ortaya Çıktı

Apple’ın yeni iPhone 17 modellerinde kameralarda fotoğrafların kalitesini düşüren dikkat çekici bir sorun ortaya çıktı.

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone modelleri henüz satışa çıkmadan ilginç bir sorunla gündeme geldi.** iPhone 17 Pro Max** ve iPhone Air ile çekilen bazı fotoğraflarda siyah karelerin göründüğü ortaya çıktı.

CNN Underscored ekibinden Henry Casey, yaptığı testlerde bu hatayı gözlemledi. Bir konser sırasında çekilen karelerin yaklaşık %10’unda siyah karelerin ve beyaz çizgilerin oluştuğu fark edildi fakat konser dışında yapılan çekimlerde aynı problem görülmedi.

Apple, sorunun kaynağını LED ekrana bağladı

Sorunun kaynağı olarak sahnedeki büyük LED ekran gösterildi. Apple da yaptığı açıklamada problemin bu ekrandan kaynaklandığını doğruladı.

Yaşanan bu gelişme Apple’ın yeni iPhone modellerinde satış öncesi ortaya çıkan ilk teknik sorun olarak kayda geçti. Cihazların sevkiyatının bu hafta başlaması beklenirken problemin yazılım güncellemeleriyle çözülüp çözülmeyeceği merak konusu oldu.