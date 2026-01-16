iPhone 17e'nin Bazı Özellikleri Belli Oldu: Apple, Bir Devri Resmen Kapatacak!

Digital Chat Station, iPhone 17e ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Apple'ın bu model ile bir devri resmen noktalayacağını gözler önüne seriyor. Peki iPhone 17e neler sunacak? İşte detaylar...

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin birkaç ay sonra piyasaya sürmesi muhtemel olan uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ile ilgili yapılan açıklama, tüketicileri kısmen heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yılın başında piyasaya sürülen iPhone 16e, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak bu telefon, tasarımı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Zira Apple, uygun fiyatlı iPhone modelinde yeni nesil telefonlarında tercih ettiği Dynamic Island özelliğini benimsememişti. İşte Digital Chat Station, iPhone 17e'nin bu özelliğe ev sahipliği yapacağını söylüyor.

Çentik, Apple için resmen tarih olmuş olacak!

Eğer Digital Chat Station tarafından yapılan açıklama doğru ise Apple, yıllar boyunca kullandığı çentikli tasarımı resmen bırakmış olacak. Ancak burada şöyle bir detay daha var. Digital Chat Station, ekran paneli konusunda herhangi bir iyileştirme olmayacağı konusunda uyarıyor. Yani Apple, iPhone 17e modelinde de 60 Hz ekran tercih edecek.

Bu arada; Digital Chat Station'a göre Apple, iPhone 17e'de A19 işlemci kullanacak. Standart iPhone 17'de de bulunan bu işlemci, tüketicilerin önceki nesilden çok daha iyi bir performansla karşılaşmasını sağlayacak. Ve tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 17e, yapay zekâ destekli Apple Intelligence özelliklerine destek verecek.