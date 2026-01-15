Katlanabilir iPhone'dan Yeni Bilgiler Sızdırıldı: Sektörde Devrim Yaratacak!

Apple'ın bu yılın sonbaharında tanıtacağı ilk katlanabilir iPhone'dan yeni bilgiler geldi. Sızıntı, cihaz hakkında şirketteki düşünceler, kullanılacak malzeme gibi konuları içeriyor.

Apple, 2026 yılında son zamanlardaki en büyük duyurularından biriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirketin eylül ayında onu yepyeni bir kategoriye sokacak ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmasını bekliyoruz. Cihazın tanıtımı yaklaştıkça hakkında yeni sızıntılar geliyordu.

Bugün bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bilgiler, güvenilir paylaşımlar yapmasıyla bilinen Çinli kaynak Digital Chat Station’dan ve Koreli başka kaynaklardan geldi. Sızıntılar, cihazın artık son aşamalarına geldiğini gösteriyor.

Sektörde devrim yaratan bir telefon olacak, sıvı metal malzeme kullanılacak

Digital Chat Station’a göre Apple, telefonun şirket içi testlerine çoktan başladı. Şirketin katlanabilir iPhone’u deneysel bir ilk ürün denemesi yerine direkt sektörde çığır açacak bir ürün olarak gördüğü de belirtilmiş. Bu aslında şaşırtıcı değil. Öyle ki telefonun piyasadaki mevcut katlanabilir telefonlardan farklı yeni nesil bir katlanabilir ekran tasarımına sahip olacağı söyleniyordu. Bu ekranın kırışma sorununu ortadan kaldırıp âdeta devrim yaratacağı ifade edilmişti.

Ayrıca Apple'ın bu katlanabilir form faktörü için özel olarak tasarlanmış yeni bir şirket içi uygulama işlemcisi üzerinde çalıştığı da belirtilmiş. Bu, Apple'ın daha sıkı donanım ve yazılım entegrasyonu stratejisiyle uyumlu olup alışılmadık tasarımlar için performansı, verimliliği ve termal kontrolü hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyacakmış.

Kore’den gelen bir başka sızıntı ise katlanabilir iPhone’un menteşesinde Apple'ın 15 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı "amorf" bir malzeme olan sıvı metal kullanılacak. Cihazın ana gövdesinde ise mevcut titanyum iPhone çerçevelerine kıyasla neredeyse aynı yüzey alanına sahip olmasına rağmen genel ağırlığı azaltan revize edilmiş bir titanyum malzeme göreceğiz. Sıvı metal bükülmeye karşı direnç ve tekrarlanan mekanik strese karşı dayanıklılık sağlayacak.

Telefon hakkında gelen yeni bilgiler bu kadar. Cihazda 7.58 inç ve 5.25 inç boyutlarında ekranların yer almasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle iPhone 18 serisiyle birlikte Eylül 2026’da tanıtılacak.