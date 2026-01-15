Tümü Webekno
Nike ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Katlanabilir iPhone'dan Yeni Bilgiler Sızdırıldı: Sektörde Devrim Yaratacak!

Apple'ın bu yılın sonbaharında tanıtacağı ilk katlanabilir iPhone'dan yeni bilgiler geldi. Sızıntı, cihaz hakkında şirketteki düşünceler, kullanılacak malzeme gibi konuları içeriyor.

Katlanabilir iPhone'dan Yeni Bilgiler Sızdırıldı: Sektörde Devrim Yaratacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 2026 yılında son zamanlardaki en büyük duyurularından biriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirketin eylül ayında onu yepyeni bir kategoriye sokacak ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmasını bekliyoruz. Cihazın tanıtımı yaklaştıkça hakkında yeni sızıntılar geliyordu.

Bugün bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bilgiler, güvenilir paylaşımlar yapmasıyla bilinen Çinli kaynak Digital Chat Station’dan ve Koreli başka kaynaklardan geldi. Sızıntılar, cihazın artık son aşamalarına geldiğini gösteriyor.

Sektörde devrim yaratan bir telefon olacak, sıvı metal malzeme kullanılacak

iph

Digital Chat Station’a göre Apple, telefonun şirket içi testlerine çoktan başladı. Şirketin katlanabilir iPhone’u deneysel bir ilk ürün denemesi yerine direkt sektörde çığır açacak bir ürün olarak gördüğü de belirtilmiş. Bu aslında şaşırtıcı değil. Öyle ki telefonun piyasadaki mevcut katlanabilir telefonlardan farklı yeni nesil bir katlanabilir ekran tasarımına sahip olacağı söyleniyordu. Bu ekranın kırışma sorununu ortadan kaldırıp âdeta devrim yaratacağı ifade edilmişti.

Ayrıca Apple'ın bu katlanabilir form faktörü için özel olarak tasarlanmış yeni bir şirket içi uygulama işlemcisi üzerinde çalıştığı da belirtilmiş. Bu, Apple'ın daha sıkı donanım ve yazılım entegrasyonu stratejisiyle uyumlu olup alışılmadık tasarımlar için performansı, verimliliği ve termal kontrolü hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyacakmış.

2

Kore’den gelen bir başka sızıntı ise katlanabilir iPhone’un menteşesinde Apple'ın 15 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı "amorf" bir malzeme olan sıvı metal kullanılacak. Cihazın ana gövdesinde ise mevcut titanyum iPhone çerçevelerine kıyasla neredeyse aynı yüzey alanına sahip olmasına rağmen genel ağırlığı azaltan revize edilmiş bir titanyum malzeme göreceğiz. Sıvı metal bükülmeye karşı direnç ve tekrarlanan mekanik strese karşı dayanıklılık sağlayacak.

Telefon hakkında gelen yeni bilgiler bu kadar. Cihazda 7.58 inç ve 5.25 inç boyutlarında ekranların yer almasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle iPhone 18 serisiyle birlikte Eylül 2026’da tanıtılacak.

Katlanabilir iPhone'un Taslakları Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu! Katlanabilir iPhone'un Taslakları Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu!
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi: Ellerinde Hâlâ Focus Var!

Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi: Ellerinde Hâlâ Focus Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim