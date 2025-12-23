iPhone 18 Pro'nun büyük bir tasarım değişikliği ile gelmeyeceği iddia edildi

Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro’da radikal bir tasarım yeniliğine gitmeyecek. Büyük değişiklikler daha ileri bir tarihe bırakılabilir.

Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Apple’ın iPhone 18 Pro modelinde tasarım tarafında büyük bir değişiklik planlamadığını gösteriyor. Cihazın genel hatları, kamera yerleşimi ve ön tasarımının önceki Pro modellerle büyük ölçüde aynı kalacağı iddia ediliyor.

Bu yaklaşım, Apple’ın son yıllarda izlediği “küçük dokunuşlarla ilerleme” stratejisiyle örtüşüyor. Şirket, radikal tasarım değişiklikleri yerine mevcut formu koruyup donanım, kamera ve yapay zekâ tarafında iyileştirmeler yapmayı tercih ediyor.

Sızıntılara göre Dynamic Island gibi tasarım unsurları korunacak, ekran altı kamera gibi teknolojiler ise henüz hazır olmadığı için ertelenecek. Bu da görsel anlamda kullanıcıların “yeni iPhone hissini” daha az yaşamasına neden olabilir.

Öte yandan Apple’ın büyük tasarım sıçramasını, iPhone’un 20. yılına denk gelmesi beklenen daha özel bir modele sakladığı konuşuluyor. Eğer iddialar doğruysa, iPhone 18 Pro daha çok güvenli ve tanıdık bir güncelleme olacak.