Ekran endüstrisinin önemli sızıntı kaynaklarından Ross Young, iPhone 18 Pro ile ilgili konuştu. Ross Young tarafından yapılan açıklama doğruysa Apple, gelecek yıl çok büyük bir tasarım değişikliğine gidecek.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 18 Pro ile ilgili bir iddiadan bahsetmiştik. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, iPhone 18 Pro'da önemli bir değişikliğe gidecek ve FaceID teknolojisini ekranın altına gömecekti. Bu da Dynamic Island özelliğinin değişmesine sebep olacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekran endüstrisi için önemli bir sızıntı kaynağı olarak bilinen Ross Young, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgileri doğrulayan Ross Young, 2026 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro'da FaceID'nin ekran altına gömüleceğini, ekran üzerinde sadece selfie kamera deliği bulunacağını söyledi.

Peki ya ekran altı selfie kamera?

Bir takipçisi, Ross Young'un X'te yaptığı açıklamaya selfie kamera ile ilgili bir soru yöneltti. Bu soru, tahmin edebileceğiniz üzere selfie kameranın ne zaman ekran altına alınacağı ile ilgiliydi. Young tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, ekran altı selfie kamera için çalışıyor ancak bu teknoloji, henüz istenilen seviyede değil. Ne zaman hazır olacağı da belirsiz.

Gelecek yıl duyurulacak iPhone 18 Pro, Apple için yeni bir dönemin başlangıcını yapacak gibi görünüyor. Zira Android telefonlar, görüntü alanı açısından Apple'ın çok önündeler. Hâl böyle olunca Apple'ın aradaki farkı kapatmak için FaceID teknolojisini bir şekilde gizlemek zorunda. Görünen o ki bu durum, 2026 yılında nihayete erecek.