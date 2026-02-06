OLED ve QLED Televizyon Arasında Ne Fark Var?

Televizyon teknolojileri her geçen gün gelişiyor ancak tüketicilerin kafasındaki o büyük soru işareti hiç değişmiyor: OLED mi almalıyım yoksa QLED mi? Görünüşte sadece bir harf farkı varmış gibi gelse de, bu iki teknoloji aslında siyahın derinliğinden ekranın parlaklığına kadar bambaşka dünyaları temsil ediyor. Bu videoda Samsung’un en güçlü iki temsilcisi, OLED S90F ve Neo QLED QN90F üzerinden bu iki teknolojinin tüm sırlarını aralıyoruz.

OLED ve QLED arasındaki temel fark, görüntüyü oluşturan ışığın nereden geldiğidir. OLED (Organic Light-Emitting Diode) teknolojisinde her bir piksel kendi ışığını kendi üretir. Bu da bir pikselin tamamen sönerek "gerçek siyah" oluşturabilmesi demektir. Diğer tarafta ise Samsung’un Neo QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) teknolojisi yer alıyor. Burada arkada binlerce küçük Mini LED ışık kaynağı ve onlara eşlik eden bir Quantum Dot katmanı bulunur. Bu yapı, televizyonun inanılmaz parlaklık seviyelerine çıkmasını sağlayarak görüntüdeki canlılığı maksimize eder.

Sinema Tutkunları vs. Parlak Alan Sevenler

Eğer gerçek bir sinema tutkunuysanız ve filmleri genellikle loş veya karanlık bir odada izliyorsanız, Samsung S90F OLED sizin için bir devrim olabilir. Sonsuz kontrast oranı sayesinde uzay boşluğu gibi sahnelerde pikseller tam olarak söner ve büyüleyici bir derinlik oluşur. Ancak salonunuz çok geniş pencerelere sahipse ve gün ışığını doğrudan alıyorsa, burada devreye Samsung QN90F Neo QLED giriyor. Yüksek tepe parlaklığı (Peak Brightness) sayesinde güneş ışığı ekrandaki görüntüyü bastıramaz ve yansımalar minimuma iner.

Oyuncular İçin Yeni Nesil Performans

Sadece film izlemek yetmez, "ben bu ekranda oyunun da hakkını vermeliyim" diyorsanız her iki model de sizi şaşırtacak özelliklerle donatılmış durumda. Samsung S90F OLED modeli, 144Hz tazeleme hızı ve OLED olmanın getirdiği anlık (0.1 ms) tepki süresiyle rakiplerinin önüne geçiyor. Öte yandan Samsung QN90F Neo QLED, PC oyuncuları için çıtayı daha da yukarı taşıyarak tam 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Her iki modelde de bulunan FreeSync Premium Pro desteği, oyunlardaki yırtılmaları ve takılmaları tamamen ortadan kaldırıyor.

Yapay Zeka Dokunuşu: NQ4 AI 3. Nesil İşlemci

Hangi paneli seçerseniz seçin, Samsung’un yeni nesil NQ4 AI 3. nesil işlemcisi her iki televizyonun da kalbinde yer alıyor. Bu yapay zeka destekli işlemci, izlediğiniz içerik ne olursa olsun onu analiz ederek 4K çözünürlüğe en yakın hale getiriyor. Renklerin doğruluğu konusunda ise her iki model de dünyaca ünlü PANTONE onayına sahip. Yani ekranda gördüğünüz renkler, yönetmenin tam olarak hedeflediği gerçeklikte karşınıza çıkıyor.

Sonuç: Hangisi Neden Alınır?

Karanlık oda performansı, kusursuz siyahlar ve sinematik bir derinlik arıyorsanız tercihiniz kesinlikle bir OLED olan S90F olmalı. Ancak televizyonunuzu günün her saatinde, aydınlık ortamlarda kullanacaksanız, yüksek yenileme hızıyla oyun performansını zirveye taşımak istiyorsanız ve uzun ömürlü panel güvencesini (yanma riski olmadan) önemsiyorsanız Neo QLED QN90F doğru bir yatırım olacaktır.