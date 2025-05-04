Apple'ın iPhone 18 Pro ile hayata geçireceği iddia edilen yeni radikal tasarım, birçok iPhone kullanıcısını şaşırtabilir.

Apple yıllardır iPhone ekranlarını daha sade ve modern hâle getirmenin peşinde. Şirket Face ID ve ön kamera gibi vazgeçilmez özelliklerden ödün vermeden çentikleri ve çerçeveleri ortadan kaldırmak istiyor ve bu vizyon doğrultusunda şirket en radikal değişikliğini iPhone 18 Pro'da yapacak.

İlk iPhone modellerinde kalın üst ve alt çerçeveler, Home tuşu ve çeşitli sensörleri barındırmak için gerekliydi ancak 2015’ten itibaren Android cephesinde daha ince çerçeveli ve yenilikçi tasarımların öne çıkmasıyla Apple’ın klasik tasarımı eskimeye başlamıştı.

2017’de iPhone X ile gelen çentik, hem Face ID gibi gelişmiş teknolojilere yer açtı hem de çerçeveleri önemli ölçüde inceltti. Zamanla bu çentik küçülerek Dinamik Ada’ya dönüştü ve günümüzde güncel iPhone modellerinin simgesi hâline geldi.

iPhone 18 Pro ile Dinamik Ada da gidecek

2024’te çıkması beklenen iPhone 17'nin de bu tasarımı koruyacağı tahmin ediliyor olsa da 2026'da gelecek yeni iPhone 18 serisi ile Apple'ın tasarımda radikal adımlar atmaya başlayacağı düşünülüyor.

Şirketin planlarına göre 2026 yılında Face ID bileşenleri ekranın altına taşınarak Dinamik Ada tamamen ortadan kaldırılacak. Bu da iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde ekran üzerindeki kesintinin yalnızca ön kamerayla sınırlı kalmasını sağlayacak. İlginç olan ise bu küçük kamera deliğinin ekranın ortasında değil, sol üst köşede yer alacak olması.

The Information'dan gelen bilgilere göre bu alışılmadık yerleşim, Apple’ın ilk kez simetrik tasarımdan bilinçli bir şekilde uzaklaşabileceğini gösteriyor. Bu Apple'ın geçmişindeki tercihleriyle pek örtüşmüyor olsa da iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini şimdilik bekleyip görmemiz gerekecek.

iPhone ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Peki siz böyle bir iPhone'u satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.