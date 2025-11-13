iPhone 18 Pro Max bugüne kadarki en kalın ve en ağır iPhone olacak

Yeni sızıntılara göre iPhone 18 Pro Max, şimdiye kadarki en kalın ve en ağır iPhone olacak. Artışın nedeni daha büyük pil ve gelişmiş donanım olabilir.

iPhone 18 Pro Max için ortaya çıkan son sızıntılar, Apple’ın yeni amiral gemisinin şimdiye kadarki en ağır ve en kalın iPhone olacağını gösteriyor. Cihazın ağırlığının 240 gramın üzerine çıkacağı, bunun da mevcut modellerden belirgin şekilde fazla olacağı belirtiliyor.

Kalınlık artışının sebebi olarak daha büyük pil ve güçlenen donanım gösteriliyor. Apple’ın uzun kullanım süresi ve yüksek performansı önceliklendirdiği düşünülüyor. Bu da özellikle profesyonel kullanıcıların işine yarayabilir. Soğutma sisteminin de güçlendirilmiş olması muhtemel.

Öte yandan artan ağırlık ve kalınlık, tek elde kullanım ve günlük ergonomiyi olumsuz etkileyebilir. Apple’ın “hafif ve ince tasarım” çizgisinden uzaklaşması bazı kullanıcılar için dezavantaj yaratabilir.

Sızıntılar doğru çıkarsa iPhone 18 Pro Max, performans ve pil ömrü tarafında iddialı olacak ancak taşınabilirlikten ödün verecek. Bu değişimin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu.