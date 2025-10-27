Tümü Webekno
iPhone 18 Hakkında Yeni İddia: RAM Kapasitesi Android Telefonları da Geçecek!

Apple'ın Güney Kore'deki tedarikçileri daha yüksek RAM için sıkıştırmaya başladığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, iPhone 18 ailesinin tüm modellerinde 12 GB RAM kapasitesi sunacak. Bu durum, iPhone fiyatlarına zam gelmesine de neden olabilir.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalışmaya başladığı iPhone 18 serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, iPhone 18 serisinin tüm üyelerinde 12 GB RAM kullanacak. Peki daha önce de gündeme gelen bu durum, nereden çıktı?

Apple, iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max modellerinde 12 GB RAM kullanıyor. Ancak standart iPhone 17'de 8 GB RAM kullanılıyor. Sektör kaynakları, şirketin gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone'larında 8 GB RAM defterini tamamen kapatacağını söylüyorlar. Hatta iddiaya göre şirket, Samsung'dan 12 GB ve 16 GB RAM istedi. Ayrıca diğer firmalarla da görüşme içerisinde olunduğu ve yine yüksek kapasiteli fiziksel RAM'ler talep edildiği bildiriliyor.

Apple'ın RAM kapasitesini artırmak istemesinin nedeni: Yapay zekâ!

Şirketin RAM kapasitesini artırmak istemesinin başlıca nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ. Apple Intelligence özelliklerinin yerleşik olarak çalışabilmesi için yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyuluyor ve Apple, iPhone 18 serisi ile bu sorunu kökten çözecek gibi görünüyor. Tabii şu an tüm bunların birer iddiadan ibaret olduğu gerçeğini unutmamak lazım.

Bir Yıl Daha Beklemeye Değer mi? İşte iPhone 18 Hakkında Bildiğimiz Her Şey! Bir Yıl Daha Beklemeye Değer mi? İşte iPhone 18 Hakkında Bildiğimiz Her Şey!

iPhone 18 serisinin 12 GB RAM ile geleceği iddiası, tüketiciler arasında yeni bir tartışma başlattı. Öyle ki pek çok kişi, bu durumun maliyet artışına yol açabileceğini düşünüyor ki bu konuda haksız değiller. Apple da bundan kaynaklı olarak iPhone 18 fiyatına zam yapmak durumunda olabilir. Bakalım olası bir zam, iPhone 18 satın almak isteyen tüketicilerin fikirlerinde değişikliğe yol açacak mı...

