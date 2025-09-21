Bir Yıl Daha Beklemeye Değer mi? İşte iPhone 18 Hakkında Bildiğimiz Her Şey!

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 17'yi tüketicilerle buluşturan Apple, iPhone 18 için çalışmalara hız verdi. Peki iPhone 18 neler sunacak? Fiyatı ve özellikleri nasıl olacak? Bu telefon ne zaman çıkacak? İşte iPhone 18 ile ilgili bildiğimiz her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de düzenlediği Awe dropping etkinliğinde iPhone 17 ailesini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan telefonlar, şimdilerdeyse tüketicilere ulaşmaya başlamış durumda. Hâl böyle olunca teknoloji dünyası, gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 18'i konuşmaya başladılar.

Peki iPhone 18 tüketicilere neler sunacak? iPhone 17 ile iPhone 18 arasında ne gibi farklılıklar olacak? Fiyat ve çıkış tarihlerine ilişkin detaylar neler? Bu içeriğimiz iPhone 18 ile ilgili bildiğimiz her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

iPhone 18 tasarımı:

Apple, son birkaç yıldır iPhone tasarımlarıyla oynuyor. Bu durum, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 18 ailesinde de yaşanacak. Öyle ki iPhone 18, iPhone 17'ye kıyasla daha küçük bir Dynamic Island alanına ev sahipliği yapacak. Öte yandan; uzun zamandır gündemde olan ekran altı FaceID teknolojisini yine görmeyeceğiz. Tüm bunlardan yola çıkarak iPhone 18'in, büyük oranda iPhone 17'ye benzer bir yapıda olacağını söyleyebiliriz. Merak konusu olan hususlardan biri, Apple'ın iPhone 17 Pro'da kullandığı yeni kamera çerçevesi. Bu çerçevenin iPhone 18'deki standart modellere gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.

iPhone 18 ekranı:

iPhone 18'nin ekranındaki en önemli yenilik, az önce de belirttiğimiz gibi daha küçük Dynamic Island alanı olacak. Ancak Apple, buna rağmen ekran boyutuna ilişkin bir artış belirtmeyecek. iPhone 17'de gördüğümüz 120 Hz'lik 6.3 inç ekran, iPhone 18'de de karşımıza çıkacak.

iPhone 18 performansı:

İşte burada işler değişecek. Apple, iPhone 18 ailesi ile önemli bir sıçrama yapacak. Şirket, gelecek yıl itibarıyla TSMC'nin 2 nm üretim mimarisini kullanmaya başlayacak. Bu üretim mimarisinden geçen A20 isimli işlemci, dikkate değer performans iyileştirmeleri sağlayacak. iPhone 17 ailesi ile kullanılmaya başlayan buhar odası teknolojisi, biraz daha iyileştirilecek.

iPhone 18 kamerası:

Apple, iPhone 17 serisi ile yepyeni bir kamera düzenine geçiş yaptı. Bu bağlamda; iPhone 17 Pro modellerinde 48 MP çözünürlük sunan ultra gelişmiş sensörlerle tanıştık. İşte giriş seviye iPhone 18, bu mirası alacak. Telefonun arkasına dikey olarak yerleştirilecek her iki sensör de 48 MP çözünürlük sunacak. Selfie'ler içinse 18 MP'lik kamerayı görmeye devam edeceğiz.

iPhone 18 bataryası:

Her yıl olduğu gibi gelecek yıl da batarya performansı tarafında iyileştirmeler olacak. Apple, iPhone 16'da 22 saate kadar olan oynatma süresini iPhone 17'de 30 saate çıkardı. Hâl böyle olunca iPhone 18'de de en az 30 saatlik video oynatma süresi göreceğiz.

iPhone 18 yapay zekâ özellikleri:

Apple'ın yapay zekâ özelliklerini paketlediği Apple Intelligence teknolojisi, iPhone 18 tarafından eksiksiz bir biçimde desteklenecek. Ayrıca WWDC 2026 etkinliklerinde duyurulacak yeni özellikler de iPhone 18'de bulunacak.

iPhone 18'de bulunacak diğer yenilikler:

Apple, iPhone 17'de Bluetooth 6 ve Wi-Fi 7 teknolojilerini destekledi. Bu durum iPhone 18'de de korunacak. Ancak iPhone 18, Apple'ın "C2" olarak isimlendireceği modem, en hızlı mobil veri standartlarını destekleyecek. Böylelikle Apple, hücresel veri tarafında Qualcomm ile rekabet etmeye başlamış olacak.

iPhone 18 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.3 inç, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR OLED İşlemci A20 RAM 8 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 18 MP Center Stage Arka Kamera 48 MP + 48 MP Batarya En az 30 saat video oynatma İşletim Sistemi iOS 27

iPhone 18 fiyatı nasıl olacak?

Apple, iPhone 17'de fiyat artışı yapmadı. Bu durum, mevcut koşullar korunduğu takdirde gelecek yıl da devam edecek. Ancak lansmana hâlâ çok uzun süre var. Bu yüzden bu konuyla ilgili konuşmak için çok erken.

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Apple, bugüne dek amiral gemisi iPhone modellerini eylül ayında duyurdu. Bu durum devam ederse iPhone 18, Eylül 2026'da piyasaya sürülecek. Ancak bazı kaynaklara göre Apple, gelecek yıl itibarıyla parçalı lansman sistemine geçecek. Böyle bir durum olursa iPhone 18 Pro ile iPhone 18'i Eylül 2026 tarihinde göreceğiz. iPhone 18 ise 2027'nin ilk yarısında satışa sunulacak.