iPhone Sahiplerine Müjde: 7 Yeni Emoji Geliyor!

Apple, iOS 26.4'ün dördüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Bu beta sürümde en çok dikkat çeken yenilik, yeni emojiler oldu. Apple, iPhone'lara 7 yeni emoji getirmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 26.4'ün dördüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Bu sürüm, bir dizi yenilik ve iyileştirmenin yanı sıra, kullanıcıları sevindirecek bir değişikliğe daha ev sahipliği yapıyordu.

iOS 26.4'ün üçüncü geliştirici beta sürüm kodlarında yeni emojilerin yolda olduğuna dair ipuçları elde edilmişti. Bugün yayımlanan yeni beta sürüm, bu gelişmeyi doğruladı. iPhone'lar, iOS 26.4 ile 7 yeni emojiye ev sahipliği yapmaya başlayacak.

İşte iPhone'lara gelecek yeni emojiler:

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda trombon, hazine sandığı, Kocaayak, kavga bulutu, orka, heyelan ve çarpık yüz emojilerinin kullanıma sunulacağını görüyoruz. Kararlı sürümün yayımlanması ile kullanıcılar, bu emojilere erişmeye başlayacaklar.

Tahminlerimize göre Apple, iOS 26.4 için çalışmaları büyük oranda tamamladı. Hatta dördüncü beta sürüm, bu versiyon için son test sürümü olarak kayıtlara geçebilir. Sektör kaynaklarına göre Apple, iOS 26.4'ün kararlı sürümünü bu ayın ortası veya sonlarına doğru tüm iPhone sahiplerine ulaştıracak.